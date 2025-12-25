Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Відключення на Різдво — коли у Львові не буде світла 25 грудня

Відключення на Різдво — коли у Львові не буде світла 25 грудня

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 03:17
Більшість груп у Львові будуть без електрики по 3,5 години 25 грудня
Енергетик відновлює освітлення. Ілюстративне фото: УНІАН

Енергетики Львівщини оприлюднили розклад відключень світла на сьогодні. Більшість груп будуть без електрики по 3,5 години.

Графік надали у Львівобленерго

Реклама
Читайте також:

Графік відключень світла у Львові у четвер

Відключення на Різдво — коли у Львові не буде світла 25 грудня - фото 1
Графік відключень світла у Львові на 25 грудня. Фото: Скриншот

"Львівобленерго" повідомило графік погодинних відключень на 25 грудня 2025 року. Ситуація напружена, але контрольована. Світло вимикатимуть у різний час доби, залежно від вашої групи.

Єдиний виняток — група 5.2, яка, згідно з графіком, буде зі світлом увесь день.

Детальний розклад по групах:

Група 1.1: Світла немає з 06:30 до 10:00.
Група 1.2: Світла немає з 13:30 до 17:00.
Група 2.1: Світла немає з 08:00 до 10:00.
Група 2.2: Світла немає з 03:00 до 06:30.
Група 3.1: Світла немає з 10:00 до 13:30.
Група 3.2: Світла немає з 17:00 до 20:30.
Група 4.1: Світла немає з 10:00 до 13:30.
Група 4.2: Світла немає з 13:30 до 17:00.
Група 5.1: Світла немає з 20:30 до 00:00 (24:00).
Група 5.2: Електроенергія Є (відключень не планується).
Група 6.1: Світла немає з 00:00 до 03:00.
Група 6.2: Світла немає з 17:00 до 20:00.

Енергетики просять споживачів економно використовувати електроенергію, коли вона з'являється, щоб уникнути аварій на мережах.

Раніше повідомлялось, що в Україні, у четвер, 25 грудня, в усіх регіонах запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Також графіки обмеження потужності будуть застосовані для промислових споживачів.

Нагадаємо, ми повідомляли, чому Одещина найбільш уразливий регіон для атак по енергетиці. 

Львів Укренерго енергетика світло графіки відключень світла
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації