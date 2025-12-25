Більшість груп у Львові будуть без електрики по 3,5 години 25 грудня

Енергетик відновлює освітлення. Ілюстративне фото: УНІАН

Енергетики Львівщини оприлюднили розклад відключень світла на сьогодні. Більшість груп будуть без електрики по 3,5 години.

Графік надали у Львівобленерго.

Графік відключень світла у Львові у четвер

Графік відключень світла у Львові на 25 грудня. Фото: Скриншот

"Львівобленерго" повідомило графік погодинних відключень на 25 грудня 2025 року. Ситуація напружена, але контрольована. Світло вимикатимуть у різний час доби, залежно від вашої групи.

Єдиний виняток — група 5.2, яка, згідно з графіком, буде зі світлом увесь день.

Детальний розклад по групах:

Група 1.1: Світла немає з 06:30 до 10:00.

Група 1.2: Світла немає з 13:30 до 17:00.

Група 2.1: Світла немає з 08:00 до 10:00.

Група 2.2: Світла немає з 03:00 до 06:30.

Група 3.1: Світла немає з 10:00 до 13:30.

Група 3.2: Світла немає з 17:00 до 20:30.

Група 4.1: Світла немає з 10:00 до 13:30.

Група 4.2: Світла немає з 13:30 до 17:00.

Група 5.1: Світла немає з 20:30 до 00:00 (24:00).

Група 5.2: Електроенергія Є (відключень не планується).

Група 6.1: Світла немає з 00:00 до 03:00.

Група 6.2: Світла немає з 17:00 до 20:00.

Енергетики просять споживачів економно використовувати електроенергію, коли вона з'являється, щоб уникнути аварій на мережах.

Раніше повідомлялось, що в Україні, у четвер, 25 грудня, в усіх регіонах запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Також графіки обмеження потужності будуть застосовані для промислових споживачів.

