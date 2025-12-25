Більшість груп у Львові будуть без електрики по 3,5 години 25 грудня

Відключення на Різдво — коли у Львові не буде світла 25 грудня
Енергетики Львівщини оприлюднили розклад відключень світла на сьогодні. Більшість груп будуть без електрики по 3,5 години.
Графік надали у Львівобленерго.
Графік відключень світла у Львові у четвер
"Львівобленерго" повідомило графік погодинних відключень на 25 грудня 2025 року. Ситуація напружена, але контрольована. Світло вимикатимуть у різний час доби, залежно від вашої групи.
Єдиний виняток — група 5.2, яка, згідно з графіком, буде зі світлом увесь день.
Детальний розклад по групах:
Група 1.1: Світла немає з 06:30 до 10:00.
Група 1.2: Світла немає з 13:30 до 17:00.
Група 2.1: Світла немає з 08:00 до 10:00.
Група 2.2: Світла немає з 03:00 до 06:30.
Група 3.1: Світла немає з 10:00 до 13:30.
Група 3.2: Світла немає з 17:00 до 20:30.
Група 4.1: Світла немає з 10:00 до 13:30.
Група 4.2: Світла немає з 13:30 до 17:00.
Група 5.1: Світла немає з 20:30 до 00:00 (24:00).
Група 5.2: Електроенергія Є (відключень не планується).
Група 6.1: Світла немає з 00:00 до 03:00.
Група 6.2: Світла немає з 17:00 до 20:00.
Енергетики просять споживачів економно використовувати електроенергію, коли вона з'являється, щоб уникнути аварій на мережах.
Раніше повідомлялось, що в Україні, у четвер, 25 грудня, в усіх регіонах запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Також графіки обмеження потужності будуть застосовані для промислових споживачів.
Нагадаємо, ми повідомляли, чому Одещина найбільш уразливий регіон для атак по енергетиці.
Читайте Новини.LIVE!