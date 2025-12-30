Отключение света во Львове 31 декабря - что известно

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

В среду, 31 декабря, прогнозируются отключения света в большинстве регионов Украины. Ограничения будут действовать почасово. Однако, точной информации по Львову пока нет.

Об этом сообщили в "Укрэнерго" в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Отключение света во Львове 31 декабря

Пока компания "Львовоблэнерго" не публиковала никаких графиков плановых отключений электроэнергии и не сообщала о введении ограничений электроснабжения на территории Львовской области.

При этом в "Укрэнерго" заявили об ограничении потребления электроэнергии из-за последствий российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Важно отметить, что ситуация может измениться, поэтому надо следить за обновлениями в каждом регионе.

Напомним, что ранее нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк сделал заявление относительно того, будут ли отключения света в Новый год.

А также стало известно, какая станция лучше подойдет для отключений света, которые длятся недолго.