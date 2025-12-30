Відео
Головна Львів Відключення світла у Львові — що відомо про обмеження на завтра

Відключення світла у Львові — що відомо про обмеження на завтра

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 23:53
Відключення світла у Львові 31 грудня - що відомо
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

У середу, 31 грудня, прогнозуються відключення світла у більшості регіонів України. Обмеження будуть діяти погодинно. Однак, точної інформації щодо Львову наразі немає.

Про це повідомили в "Укренерго" у Telegram.

Відключення світла у Львові 31 грудня

Поки компанія "Львівобленерго" не публікувала жодних графіків планових відключень електроенергії та не повідомляла про запровадження обмежень електропостачання на території Львівської області.

При цьому в "Укренерго" заявили про обмеження споживання електроенергії через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Важливо зазначити, що ситуація може змінитися, тому треба стежити за оновленнями у кожному регіоні.

Нагадаємо, що раніше нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк зробив заяву щодо того, чи будуть відключення світла в Новий рік.

А також стало відомо, яка станція краще підійде для відключень світла, які тривають недовго.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
