Відключення світла у Львові 31 грудня - що відомо

Відключення світла у Львові — що відомо про обмеження на завтра
У середу, 31 грудня, прогнозуються відключення світла у більшості регіонів України. Обмеження будуть діяти погодинно. Однак, точної інформації щодо Львову наразі немає.
Про це повідомили в "Укренерго" у Telegram.
Відключення світла у Львові 31 грудня
Поки компанія "Львівобленерго" не публікувала жодних графіків планових відключень електроенергії та не повідомляла про запровадження обмежень електропостачання на території Львівської області.
При цьому в "Укренерго" заявили про обмеження споживання електроенергії через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Важливо зазначити, що ситуація може змінитися, тому треба стежити за оновленнями у кожному регіоні.
