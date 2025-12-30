Відключення світла у Львові 31 грудня - що відомо

Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

У середу, 31 грудня, прогнозуються відключення світла у більшості регіонів України. Обмеження будуть діяти погодинно. Однак, точної інформації щодо Львову наразі немає.

Про це повідомили в "Укренерго" у Telegram.

Відключення світла у Львові 31 грудня

Поки компанія "Львівобленерго" не публікувала жодних графіків планових відключень електроенергії та не повідомляла про запровадження обмежень електропостачання на території Львівської області.

При цьому в "Укренерго" заявили про обмеження споживання електроенергії через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Важливо зазначити, що ситуація може змінитися, тому треба стежити за оновленнями у кожному регіоні.

