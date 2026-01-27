Отключение света во Львове и области 27 января - какие графики

Девушка с фонариком во время отключений света. Фото: freepik

Сегодня во вторник, 27 января, во Львове и области продолжат применять графики почасовых отключений света. Ограничение подачи электроэнергии затронет все подчерги.

Об этом в Telegram сообщает "Львовоблэнерго".

Реклама

Читайте также:

Отключение света во Львове и области 27 января

Опубликованные графики свидетельствуют о том, что свет за одно отключение может отсутствовать 3,5 часа. Причем некоторые подчерги будут без электроснабжения три раза в сутки. В частности, график выглядит следующим образом:

1.1 очередь — света не будет с 05:30 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;

1.2 очередь — света не будет с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30 и с 19:30 до 23:00;

2.1 очередь — света не будет с 12:30 до 16:00 и с 19:30 до 23:00;

2.2 очередь — света не будет с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30 и с 19:30 до 23:00;

3.1 очередь — света не будет с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 16:00 и с 23:00 до 24:00;

3.2 очередь — света не будет с 02:00 до 05:30 и с 09:00 до 12:30;

4.1 очередь — света не будет с 05:30 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;

4.2 очередь — света не будет с 05:30 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;

5.1 очередь — света не будет с 06:00 до 09:00, с 12:30 до 16:00 и с 23:00 до 24:00;

5.2 очереди — света не будет с 00:00 до 02:00, с 16:00 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;

6.1 очередь — света не будет с 09:00 до 12:30 и с 19:30 до 22:00;

6.2 очередь — света не будет с 02:00 до 05:30 и с 12:30 до 16:00.

Графики отключений света во Львове на 27 января. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, что 27 января во всех областях Украины продолжат применять графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Также мы информировали, как сегодня будут действовать графики отключений света в Одессе.