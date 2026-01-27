Відключення світла у Львові та області 27 січня - які графіки

Дівчина з ліхтариком під час відключень світла. Фото: freepik

Сьогодні у вівторок, 27 січня, у Львові та області продовжать застосовувати графіки погодинних відключень світла. Обмеження подачі електроенергії зачепить усі підчерги.

Про це у Telegram повідомляє "Львівобленерго".

Реклама

Читайте також:

Відключення світла у Львові та області 27 січня

Опубліковані графіки свідчать про те, що світло за одне відключення може бути відсутнє 3,5 години. Причому деякі підчерги будуть без електропостачання три рази на добу. Зокрема, графік виглядає таким чином:

1.1 черга — світла не буде з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;

1.2 черга — світла не буде з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;

2.1 черга — світла не буде з 12:30 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;

2.2 черга — світла не буде з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;

3.1 черга — світла не буде з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00;

3.2 черга — світла не буде з 02:00 до 05:30 та з 09:00 до 12:30;

4.1 черга — світла не буде з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;

4.2 черга — світла не буде з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;

5.1 черга — світла не буде з 06:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00;

5.2 черги — світла не буде з 00:00 до 02:00, з 16:00 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;

6.1 черга — світла не буде з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 22:00;

6.2 черга — світла не буде з 02:00 до 05:30 та з 12:30 до 16:00.

Графікі відключень світла у Львові на 27 січня. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, що 27 січня в усіх областях України продовжать застосовувати графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промислових споживачів.

Також ми інформували, як сьогодні діятимуть графіки відключень світла в Одесі.