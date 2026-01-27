Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Відключення світла у Львові — які графіки на 27 січня

Відключення світла у Львові — які графіки на 27 січня

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 00:32
Відключення світла у Львові та області 27 січня - які графіки
Дівчина з ліхтариком під час відключень світла. Фото: freepik

Сьогодні у вівторок, 27 січня, у Львові та області продовжать застосовувати графіки погодинних відключень світла. Обмеження подачі електроенергії зачепить усі підчерги.

Про це у Telegram повідомляє "Львівобленерго".

Реклама
Читайте також:

Відключення світла у Львові та області 27 січня

Опубліковані графіки свідчать про те, що світло за одне відключення може бути відсутнє 3,5 години. Причому деякі підчерги будуть без електропостачання три рази на добу. Зокрема, графік виглядає таким чином:

  • 1.1 черга — світла не буде з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 1.2 черга — світла не буде з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;
  • 2.1 черга — світла не буде з 12:30 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;
  • 2.2 черга — світла не буде з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;
  • 3.1 черга — світла не буде з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00;
  • 3.2 черга — світла не буде з 02:00 до 05:30 та з 09:00 до 12:30;
  • 4.1 черга — світла не буде з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 4.2 черга — світла не буде з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 5.1 черга — світла не буде з 06:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00;
  • 5.2 черги — світла не буде з 00:00 до 02:00, з 16:00 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 6.1 черга — світла не буде з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 22:00;
  • 6.2 черга — світла не буде з 02:00 до 05:30 та з 12:30 до 16:00.
Графіки відключень світла у Львові на 27 січня опублікували в обленерго
Графікі відключень світла у Львові на 27 січня. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, що 27 січня в усіх областях України продовжать застосовувати графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промислових споживачів.

Також ми інформували, як сьогодні діятимуть графіки відключень світла в Одесі.

Львів електроенергія сфера енергетики відключення світла блекаут графіки відключень світла
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації