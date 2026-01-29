Графики отключений света во Львове на 30 января

Отключение света во Львове — какие графики на завтра
Дата публикации 29 января 2026 23:57
Город в темноте из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
В пятницу, 30 января, во Львове и области будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения вводятся вынужденно из-за последствий ударов РФ по энергетическим объектам Украины.
Об этом информирует Львовоблэнерго в Telegram.
Графики отключений света во Львове 30 января
В пятницу во Львове и Львовской области будут действовать такие графики:
- очередь 1.1 — с 17:30 до 22:00;
- очередь 1.2 — с 10:30 до 14:00;
- очередь 2.1 — с 03:30 до 07:00, с 17:30 до 21:00;
- очередь 2.2 — с 00:00 до 03:30, с 14:00 до 17:30;
- очередь 3.1 — с 07:00 до 10:30, с 21:00 до 24:00;
- очередь 3.2 — с 14:00 до 17:30;
- очередь 4.1 — с 10:30 до 14:00;
- очередь 4.2 — с 06:00 до 10:30;
- очередь 5.1 — с 00:00 до 03:30, с 14:00 до 17:30;
- очередь 5.2 — с 03:30 до 07:00, с 17:30 до 21:00;
- очередь 6.1 — с 10:30 до 14:00;
- очередь 6.2 — с 07:00 до 10:30, с 21:00 до 24:00.
