Графики отключений света во Львове на 30 января

Город в темноте из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В пятницу, 30 января, во Львове и области будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения вводятся вынужденно из-за последствий ударов РФ по энергетическим объектам Украины.

Об этом информирует Львовоблэнерго в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Графики отключений света во Львове 30 января

В пятницу во Львове и Львовской области будут действовать такие графики:

очередь 1.1 — с 17:30 до 22:00;

очередь 1.2 — с 10:30 до 14:00;

очередь 2.1 — с 03:30 до 07:00, с 17:30 до 21:00;

очередь 2.2 — с 00:00 до 03:30, с 14:00 до 17:30;

очередь 3.1 — с 07:00 до 10:30, с 21:00 до 24:00;

очередь 3.2 — с 14:00 до 17:30;

очередь 4.1 — с 10:30 до 14:00;

очередь 4.2 — с 06:00 до 10:30;

очередь 5.1 — с 00:00 до 03:30, с 14:00 до 17:30;

очередь 5.2 — с 03:30 до 07:00, с 17:30 до 21:00;

очередь 6.1 — с 10:30 до 14:00;

очередь 6.2 — с 07:00 до 10:30, с 21:00 до 24:00.

Графики отключений света. Фото: Львовоблэнерго/Telegram

В Укрэнерго опубликовали графики отключений света по Украине на 30 января.

А в СНБО ответили, будут ли вводить графики отключений света весной.