Україна
Відключення світла у Львові — які графіки на завтра

Відключення світла у Львові — які графіки на завтра

Дата публікації: 29 січня 2026 23:57
Графіки відключень світла у Львові на 30 січня
Місто у темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 30 січня, у Львові та області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження запроваджуються вимушено через наслідки ударів РФ по енергетичних об'єктах України.

Про це інформує Львівобленерго у Telegram.

Читайте також:

Графіки відключень світла у Львові 30 січня

У п'ятницю у Львові та на Львівщині діятимуть такі графіки:

  • черга 1.1 — з 17:30 до 22:00;
  • черга 1.2 — з 10:30 до 14:00;
  • черга 2.1 — з 03:30 до 07:00, з 17:30 до 21:00;
  • черга 2.2 — з 00:00 до 03:30, з 14:00 до 17:30;
  • черга 3.1 — з 07:00 до 10:30, з 21:00 до 24:00;
  • черга 3.2 — з 14:00 до 17:30;
  • черга 4.1 — з 10:30 до 14:00;
  • черга 4.2 — з 06:00 до 10:30;
  • черга 5.1 — з 00:00 до 03:30, з 14:00 до 17:30;
  • черга 5.2 — з 03:30 до 07:00, з 17:30 до 21:00;
  • черга 6.1 — з 10:30 до 14:00;
  • черга 6.2 — з 07:00 до 10:30, з 21:00 до 24:00.
Графіки відключень світла у Львові 30 січня
Графіки відключень світла. Фото: Львівобленерго/Telegram

В Укренерго опублікували графіки відключень світла по Україні на 30 січня.

А в РНБО відповіли, чи будуть запроваджувати графіки відключень світла навесні.

Львів Львівська область війна в Україні енергетика відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
