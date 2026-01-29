Графіки відключень світла у Львові на 30 січня

Відключення світла у Львові — які графіки на завтра
Дата публікації: 29 січня 2026 23:57
Місто у темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
У п'ятницю, 30 січня, у Львові та області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження запроваджуються вимушено через наслідки ударів РФ по енергетичних об'єктах України.
Про це інформує Львівобленерго у Telegram.
Графіки відключень світла у Львові 30 січня
У п'ятницю у Львові та на Львівщині діятимуть такі графіки:
- черга 1.1 — з 17:30 до 22:00;
- черга 1.2 — з 10:30 до 14:00;
- черга 2.1 — з 03:30 до 07:00, з 17:30 до 21:00;
- черга 2.2 — з 00:00 до 03:30, з 14:00 до 17:30;
- черга 3.1 — з 07:00 до 10:30, з 21:00 до 24:00;
- черга 3.2 — з 14:00 до 17:30;
- черга 4.1 — з 10:30 до 14:00;
- черга 4.2 — з 06:00 до 10:30;
- черга 5.1 — з 00:00 до 03:30, з 14:00 до 17:30;
- черга 5.2 — з 03:30 до 07:00, з 17:30 до 21:00;
- черга 6.1 — з 10:30 до 14:00;
- черга 6.2 — з 07:00 до 10:30, з 21:00 до 24:00.
