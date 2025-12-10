Видео
Видео

Отключение света во Львове — когда не будет электроэнергии завтра

Отключение света во Львове — когда не будет электроэнергии завтра

ru
Дата публикации 10 декабря 2025 00:00
Когда не будет света во Львове 10 декабря - график Львовоблэнерго
Мужчина зажигает свечу без света. Фото: Новини.LIVE

В среду, 10 декабря, во Львове будут действовать графики отключения света. Электроэнергию будут выключать всем очередям.

Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram.

Читайте также:

Когда не будет света во Львове 10 декабря

Завтра во Львове будут действовать такие очереди отключения света:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Отключение света во Львове — когда не будет электроэнергии завтра - фото 1
Отключение света во Львове 10 декабря. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, мы сообщали, что из-за непогоды есть обесточивание в нескольких областях Украины.

Также мы информировали, что стоит надо сделать перед тем, как отключат свет.

Львов электроэнергия энергетика отключения света свет
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
