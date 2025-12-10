Коли не буде світла у Львові 10 грудня - графік Львівобленерго

Чоловік запалює свічку без світла. Фото: Новини.LIVE

У середу, 10 грудня, у Львові будуть діяти графіки відключення світла. Електроенергію вимикатимуть всім чергам.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram.

Коли не буде світла у Львові 10 грудня

Завтра у Львові діятимуть такі черги відключення світла:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Відключення світла у Львові 10 грудня. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, ми повідомляли, що через негоду є знеструмлення в декількох областях України.

Також ми інформували, що варто треба зробити перед тим, як відключать світло.