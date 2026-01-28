Графики отключений света во Львове на 28 января

Девушка читает новости на телефоне во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 28 января, во Львове и области будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения будут вводить для всех очередей.

Об этом информирует Львовоблэнерго в Telegram.

Графики отключений света во Львове и области на 28 января

Итак, в среду во Львове и Львовской области будут действовать такие графики:

очередь 1.1 — с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 16:30, с 23:30 до 24:00;

очередь 1.2 — с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 16:30;

очередь 2.1 — с 02:30 до 06:00, с 09:30 до 13:00, с 20:00 до 22:00;

очередь 2.2 — с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 16:30, с 23:30 до 24:00;

очередь 3.1 — с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 09:30, с 16:30 до 20:00;

очередь 3.2 — с 20:00 до 24:00;

очередь 4.1 — с 02:30 до 06:00, с 16:30 до 20:00;

очередь 4.2 — с 09:30 до 13:00, с 16:30 до 20:00;

очередь 5.1 — с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00;

очередь 5.2 — с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00, с 20:00 до 23:30;

очередь 6.1 — с 13:00 до 16:30, с 20:00 до 23:30;

очередь 6.2 — с 06:00 до 09:30, с 16:30 до 20:00.

Напомним, что Укрэнерго также обнародовало графики отключений света на среду, 28 января.

Недавно президент Владимир Зеленский назвал регионы Украины, где самая сложная ситуация в энергетике.