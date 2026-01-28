Графіки відключень світла у Львові на 28 січня

Дівчина читає новини на телефоні під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 28 січня, у Львові та області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження запроваджуватимуть для всіх черг.

Про це інформує Львівобленерго у Telegram.

Графіки відключень світла у Львові та області на 28 січня

Отже, у середу у Львові та на Львівщині діятимуть такі графіки:

черга 1.1 — з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 16:30, з 23:30 до 24:00;

черга 1.2 — з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 16:30;

черга 2.1 — з 02:30 до 06:00, з 09:30 до 13:00, з 20:00 до 22:00;

черга 2.2 — з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 16:30, з 23:30 до 24:00;

черга 3.1 — з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 09:30, з 16:30 до 20:00;

черга 3.2 — з 20:00 до 24:00;

черга 4.1 — з 02:30 до 06:00, з 16:30 до 20:00;

черга 4.2 — з 09:30 до 13:00, з 16:30 до 20:00;

черга 5.1 — з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00;

черга 5.2 — з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00, з 20:00 до 23:30;

черга 6.1 — з 13:00 до 16:30, з 20:00 до 23:30;

черга 6.2 — з 06:00 до 09:30, з 16:30 до 20:00.

Графіки відключень світла. Фото: Львівобленерго/Telegram

Нагадаємо, що Укренерго також оприлюднило графіки відключень світла на середу, 28 січня.

Нещодавно президент Володимир Зеленський назвав регіони України, де найскладніша ситуація в енергетиці.