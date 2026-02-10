Дело о побеге на лодке за 13 000 долларов — судят жителей Львовщины

Побег за 13 тысяч долларов — на Львовщине будут судить дельцов
Двое жителей Львовщины предстанут перед судом за организацию незаконного пересечения границы для мужчины призывного возраста. Злоумышленники обещали доставить клиента в Молдову на лодке, оценив свои услуги в 13 тысяч долларов.
Об этом официально сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры, передают Новини.LIVE.
Дорогой маршрут через реку и объезд блокпостов
Организаторы планировали маршрут из Львовской области в Винницкую область в объезд всех блокпостов. Там уклонист должен был получить финальные инструкции и переплыть реку на лодке.
Правоохранители сработали на опережение. Фигурантов задержали сразу после получения первого транша — 3 500 долларов. Во время обысков следователи нашли не только деньги. У одного из обвиняемых обнаружили 30 патронов к автомату Калашникова.
Сейчас имущество дельцов заблокировано. Суд арестовал активы на сумму более 13 миллионов гривен. Теперь мужчинам грозит длительное заключение.
Что ждет обвиняемых
За переправку через границу: до девяти лет тюрьмы с конфискацией. За незаконное хранение боеприпасов: одному из фигурантов грозит дополнительно до семи лет лишения свободы.
Прокуроры уже направили обвинительный акт в суд.
Ранее сообщалось, что во Львове судили мужчину, который хотел служить в ВСУ исключительно на собственных условиях. Соглашался на службу только в тылу, но получил приговор суда.
А в Харькове состоялся суд над женщиной, которая решила вступиться за мужа. Военнообязанного задержали сотрудники полиции для доставки в ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!