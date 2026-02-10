Видео
Видео

Главная Львов Побег за 13 тысяч долларов — на Львовщине будут судить дельцов

Побег за 13 тысяч долларов — на Львовщине будут судить дельцов

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 00:33
Дело о побеге на лодке за 13 000 долларов — судят жителей Львовщины
Задержание обвиняемых. Фото: Пресс-служба Львовской областной прокуратуры

Двое жителей Львовщины предстанут перед судом за организацию незаконного пересечения границы для мужчины призывного возраста. Злоумышленники обещали доставить клиента в Молдову на лодке, оценив свои услуги в 13 тысяч долларов.

Об этом официально сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Дорогой маршрут через реку и объезд блокпостов

Организаторы планировали маршрут из Львовской области в Винницкую область в объезд всех блокпостов. Там уклонист должен был получить финальные инструкции и переплыть реку на лодке.

Правоохранители сработали на опережение. Фигурантов задержали сразу после получения первого транша — 3 500 долларов. Во время обысков следователи нашли не только деньги. У одного из обвиняемых обнаружили 30 патронов к автомату Калашникова.

Сейчас имущество дельцов заблокировано. Суд арестовал активы на сумму более 13 миллионов гривен. Теперь мужчинам грозит длительное заключение.

Что ждет обвиняемых

За переправку через границу: до девяти лет тюрьмы с конфискацией. За незаконное хранение боеприпасов: одному из фигурантов грозит дополнительно до семи лет лишения свободы.

Прокуроры уже направили обвинительный акт в суд.

Ранее сообщалось, что во Львове судили мужчину, который хотел служить в ВСУ исключительно на собственных условиях. Соглашался на службу только в тылу, но получил приговор суда.

А в Харькове состоялся суд над женщиной, которая решила вступиться за мужа. Военнообязанного задержали сотрудники полиции для доставки в ТЦК.

граница суд Львов военнообязанные уклонисты судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
