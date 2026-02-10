Відео
Головна Львів Втеча за 13 тисяч доларів — на Львівщині судитимуть ділків

Втеча за 13 тисяч доларів — на Львівщині судитимуть ділків

Дата публікації: 10 лютого 2026 00:33
Справа про втечу човном за 13 000 доларів — судять жителів Львівщини
Затримання обвинувачених. Фото: Пресслужба Львівської обласної прокуратури

Двоє мешканців Львівщини постануть перед судом за організацію незаконного перетину кордону для чоловіка призовного віку. Зловмисники обіцяли доправити клієнта до Молдови на човні, оцінивши свої послуги у 13 тисяч доларів.

Про це офіційно повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Дорогий маршрут через річку та об’їзд блокпостів

Організатори планували маршрут із Львівської області до Вінниччини в об’їзд усіх блокпостів. Там ухилянт мав отримати фінальні інструкції та переплисти річку на човні.

Правоохоронці спрацювали на випередження. Фігурантів затримали одразу після отримання першого траншу — 3 500 доларів. Під час обшуків слідчі знайшли не лише гроші. В одного з обвинувачених виявили 30 патронів до автомата Калашникова.

Зараз майно ділків заблоковано. Суд арештував активи на суму понад 13 мільйонів гривень. Тепер чоловікам загрожує тривале ув’язнення.

Що чекає на обвинувачених

За переправлення через кордон: до дев’яти років тюрми з конфіскацією. За незаконне зберігання боєприпасів: одному з фігурантів загрожує додатково до семи років позбавлення волі.

Прокурори вже скерували обвинувальний акт до суду. 

Раніше повідомлялось, що у Львові судили чоловіка, який хотів служити в ЗСУ виключно на власних умовах. Погоджувався на службу лише в тилу, але отримав вирок суду. 

А у Харкові відбувся суд над жінкою, яка вирішила заступитися за чоловіка. Військовозобов'язаного затримали працівники поліції для доставки до ТЦК.

кордон суд Львів військовозобов'язані ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
