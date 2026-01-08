Во Львове стартовал суд по делу об убийстве Ирины Фарион

Подозреваемого в убийстве Фарион снова доставили в суд
Во Львове началось судебное заседание по делу Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион. Сегодня в четверг, 8 января, суд рассматривает вопрос об избрании ему меры пресечения.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Во Львове началось очередное судебное заседание по делу Ирины Фарион
Сейчас суд снова вернулся к рассмотрению вопроса меры пресечения. Ожидается, что по результатам сегодняшнего заседания будет принято решение о дальнейшем содержании подозреваемого.
Напомним, что это уже не первое заседание в рамках дела. Ранее, 3 декабря, Львовский апелляционный суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения для Зинченко.
Адвокаты настаивали на том, чтобы подозреваемого перевели из-под стражи в круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета. Впрочем, судьи тогда оставили без изменений решение суда первой инстанции, которым Зинченко было продлено содержание в следственном изоляторе.
В ноябре дочь Ирины Фарион высказала свое предположение, за что убили ее мать.
