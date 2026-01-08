Відео
Відео

Головна Львів Підозрюваного у вбивстві Фаріон знову доставили до суду

Підозрюваного у вбивстві Фаріон знову доставили до суду

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 11:00
У Львові стартував суд у справі про вбивство Ірини Фаріон
В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові розпочалося судове засідання у справі В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Сьогодні у четвер, 8 січня, суд розглядає питання про обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте також:

У Львові почалося чергове судове засідання по справі Ірини Фаріон

Наразі суд знову повернувся до розгляду питання запобіжного заходу. Очікується, що за результатами сьогоднішнього засідання буде ухвалене рішення щодо подальшого утримання підозрюваного.

В'ячеслав Зінченко
В'ясчеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, що це вже не перше засідання у межах справи. Раніше, 3 грудня, Львівський апеляційний суд відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу для Зінченка.

Адвокати наполягали на тому, щоб підозрюваного перевели з-під варти до цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного браслета. Втім, судді тоді залишили без змін рішення суду першої інстанції, яким Зінченку було продовжено тримання в слідчому ізоляторі.

У листопаді донька Ірини Фаріон висловила своє припущення, за що убили її матір.

суд вбивство Львів Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
