Лубинец требует объяснений от Укрзализныци в связи с 25 пассажирами, оставленными в поле

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets/

Поезд сообщением Львов — Черновцы после завершения воздушной тревоги отправился без 25 пассажиров, которых ранее эвакуировали из вагонов из-за угрозы российского обстрела. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уже раскритиковал организацию эвакуации и обратился к Укрзализныце, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и дальнейшую судьбу людей.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление омбудсмена.

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Поезд уехал без пассажиров после воздушной тревоги

По словам омбудсмена, в социальных сетях распространилось видео возмущенных пассажиров поезда Львов — Черновцы, которых после эвакуации оставили посреди поля.

Из-за угрозы обстрела людей вывели из вагонов в более безопасное место. Однако после отбоя тревоги поезд отправился, не дождавшись возвращения всех пассажиров. По утверждению Лубинца, это произошло уже через десять секунд после завершения тревоги.

"Как можно организовать эвакуацию, но не организовать возвращение людей?" — возмутился Лубинец.

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Омбудсмен подчеркнул, что во время войны железнодорожники работают в сложных условиях, однако это не отменяет необходимости надлежащей координации во время эвакуации. По его словам, у пассажиров могли быть запланированы пересадки и другие важные дела, которые оказались под угрозой из-за инцидента.

Лубинец обратился к Укрзализныце

Уполномоченный Верховной Рады сообщил, что уже направил официальное письмо в Укрзализныцю с требованием объяснить обстоятельства ситуации.

В частности, он хочет выяснить, почему поезд отправился без эвакуированных людей и удалось ли в итоге доставить всех 25 пассажиров к местам назначения.

"Потому что если система безопасности сработала лишь наполовину — это не успешная эвакуация. Это проблема, которую нужно решить", — подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен призвал пересмотреть порядок действий работников железной дороги после завершения воздушной тревоги, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что во Львовской области правоохранители разоблачили кол-центр, сотрудники которого обманывали иностранцев на сайтах знакомств. Для общения с мужчинами злоумышленники использовали фотографии женщин и убеждали собеседников тратить деньги на платные сообщения и виртуальные подарки.

Также Новини.LIVE писал, что во Львовской области в результате российской атаки упал вражеский беспилотник. Инцидент произошел в Малехове вблизи Львова, где обломки дрона повредили гражданские объекты. В результате атаки пострадали три человека.