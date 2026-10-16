Лубінець вимагає пояснень від Укрзалізниці через 25 залишених в полі пасажирів

Омбудсмен України Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets/

Поїзд сполученням Львів — Чернівці після завершення повітряної тривоги рушив без 25 пасажирів, яких раніше евакуювали з вагонів через загрозу російського обстрілу. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець уже розкритикував організацію евакуації та звернувся до Укрзалізниці, щоб з'ясувати обставини інциденту й подальшу долю людей.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву омбудсмена.

Реклама

Поїзд поїхав без пасажирів після повітряної тривоги

За словами омбудсмена, у соціальних мережах поширилося відео обурених пасажирів поїзда Львів — Чернівці, яких після евакуації залишили посеред поля.

Через загрозу обстрілу людей вивели з вагонів у безпечніше місце. Однак після відбою тривоги поїзд рушив, не дочекавшись повернення всіх пасажирів. За твердженням Лубінця, це сталося вже через десять секунд після завершення тривоги.

"Як можна організувати евакуацію, але не організувати повернення людей?" — обурився Лубінець.

Читайте також:

Омбудсмен наголосив, що під час війни залізничники працюють у складних умовах, проте це не скасовує необхідності належної координації під час евакуації. За його словами, пасажири могли мати заплановані пересадки та інші важливі справи, які опинилися під загрозою через інцидент.

Лубінець звернувся до Укрзалізниці

Уповноважений Верховної Ради повідомив, що вже скерував офіційний лист до Укрзалізниці з вимогою пояснити обставини ситуації.

Зокрема, він хоче з'ясувати, чому поїзд вирушив без евакуйованих людей та чи вдалося зрештою доправити всіх 25 пасажирів до місць призначення.

"Бо якщо система безпеки спрацювала лише наполовину — це не успішна евакуація. Це проблема, яку потрібно вирішити", — наголосив Лубінець.

Омбудсмен закликав переглянути порядок дій працівників залізниці після завершення повітряної тривоги, щоб запобігти повторенню подібних випадків.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що на Львівщині правоохоронці викрили кол-центр, працівники якого ошукували іноземців на сайтах знайомств. Для спілкування із чоловіками зловмисники використовували фотографії жінок і переконували співрозмовників витрачати гроші на платні повідомлення та віртуальні подарунки.

Також Новини.LIVE писав, що на Львівщині внаслідок російської атаки впав ворожий безпілотник. Інцидент стався у Малехові поблизу Львова, де уламки дрона пошкодили цивільні об'єкти. Внаслідок атаки постраждали троє людей.