На Львівщині викрили кол-центр: ошукували людей на сайтах знайомств

Викриття шахрайського кол-центру на Львівщину. Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція викрили на Львівщині законспірований шахрайський кол-центр, через який зловмисники викрадали гроші громадян України та країн Європейського Союзу. Правоохоронці затримали трьох організаторів схеми та вперше в Україні застосували нову статтю Кримінального кодексу щодо діяльності шахрайських кол-центрів.

Про це повідомила СБУ, передає Новини.LIVE.

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Як працював шахрайський офіс на Львівщині

Служба безпеки України проінформувала про викриття шахрайського кол-центру на Львівщині. За матеріалами справи, організатори облаштували нелегальний "офіс" у квартирі однієї з багатоповерхівок Львівської області. Звідти вони отримували несанкціонований доступ до коштів громадян, а потім привласнювали їх.

"Для пошуку потенційних жертв зловмисники створювали фейкові акаунти жінок у соціальних мережах та на платформах для знайомств. Після встановлення спілкування зловмисники надсилали співрозмовникам шкідливі файли, замасковані під гугл фотографії привабливих дівчат. Після відкривання такого файлу на пристрої жертви встановлювалося програмне забезпечення, яке надавало прихований дистанційний контроль над гаджетом", — зазначає СБУ.

Це дозволяло отримувати конфіденційну інформацію та обходити двофакторну автентифікацію під час входу до онлайн-банкінгу. У такий спосіб фігуранти могли заволодівати коштами потерпілих. Викрадені гроші згодом переказувати в готівку через нелегальний пункт обміну валют із використанням криптоактивів.

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СБУ затримала трьох організаторів

Кіберфахівці СБУ затримали трьох основних організаторів схеми безпосередньо в приміщенні кол-центру. За даними правоохоронців, це дозволило запобігти можливому знищенню або приховуванню електронних доказів протиправної діяльності.

Затриманим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

чч.1 і 2 ст. 255-4 (створення електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи, керівництво нею чи її структурною частиною, а також участь у такій групі);

ч. 5 ст. 190 (шахрайство);

ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

Важливо зазначити, що це перший випадок застосування в Україні нової статті Кримінального кодексу, яка набула чинності у вересні 2026 року після ініціативи президента Володимира Зеленського щодо посилення відповідальності за діяльність шахрайських кол-центрів.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та перевіряють можливу причетність до нього інших осіб.

СБУ припинила діяльність 60 шахрайських кол-центрів

"Загалом протягом липня-вересня 2026 року СБУ викрила та припинила діяльність 60 шахрайських кол-центрів. За результатами понад 250 обшуків вилучено більше ніж 4 тис. одиниць комп’ютерної техніки, понад 1800 мобільних телефонів, 45 автомобілів, 3 млн 170 тис. дол. США, 30 тис. євро та 2 млн 550 тис. грн", — пише СБУ.

У спецслужбі зазначають, що після масштабних викриттів учасники шахрайських схем почали змінювати підходи до роботи. Замість великих офісів вони організовують діяльність невеликими групами, які працюють дистанційно з квартир та інших приміщень.

Новини Львова

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