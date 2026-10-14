Во Львовской области разоблачили колл-центр: мошенники обманывали людей на сайтах знакомств

Разоблачение мошеннического колл-центра во Львовской области. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция раскрыли во Львовской области засекреченный мошеннический колл-центр, с помощью которого злоумышленники похищали деньги граждан Украины и стран Европейского Союза. Правоохранители задержали троих организаторов схемы и впервые в Украине применили новую статью Уголовного кодекса, касающуюся деятельности мошеннических колл-центров.

Об этом сообщила СБУ, передает Новини.LIVE.

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Как работал мошеннический офис во Львовской области

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении мошеннического колл-центра во Львовской области. Согласно материалам дела, организаторы обустроили нелегальный "офис" в квартире одного из многоэтажных домов Львовской области. Оттуда они получали несанкционированный доступ к средствам граждан, а затем присваивали их.

"Для поиска потенциальных жертв злоумышленники создавали фейковые аккаунты женщин в социальных сетях и на платформах для знакомств. После установления общения злоумышленники отправляли собеседникам вредоносные файлы, замаскированные под фотографии привлекательных девушек из Google. После открытия такого файла на устройстве жертвы устанавливалось программное обеспечение, которое обеспечивало скрытый удаленный контроль над гаджетом", — отмечает СБУ.

Это позволяло получать конфиденциальную информацию и обходить двухфакторную аутентификацию при входе в онлайн-банкинг. Таким образом фигуранты могли завладевать средствами потерпевших. Похищенные деньги впоследствии обналичивались через нелегальный пункт обмена валют с использованием криптоактивов.

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СБУ задержала троих организаторов

Киберспециалисты СБУ задержали трех основных организаторов схемы непосредственно в помещении колл-центра. По данным правоохранителей, это позволило предотвратить возможное уничтожение или сокрытие электронных доказательств противоправной деятельности.

Задержанным сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1 и 2 ст. 255-4 (создание организованной мошеннической группы, использующей средства электронной связи, руководство ею или её структурной частью, а также участие в такой группе);

ч. 5 ст. 190 (мошенничество);

ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронно-коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронно-коммуникационных сетей).

Важно отметить, что это первый случай применения в Украине новой статьи Уголовного кодекса, вступившей в силу в сентябре 2026 года после инициативы президента Владимира Зеленского об ужесточении ответственности за деятельность мошеннических колл-центров.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и проверяют возможную причастность к нему других лиц.

СБУ пресекла деятельность 60 мошеннических колл-центров

"Всего в течение июля–сентября 2026 года СБУ разоблачила и пресекла деятельность 60 мошеннических колл-центров. По результатам более 250 обысков изъято более 4 тыс. единиц компьютерной техники, свыше 1800 мобильных телефонов, 45 автомобилей, 3 млн 170 тыс. долл. США, 30 тыс. евро и 2 млн 550 тыс. грн", — сообщает СБУ.

В спецслужбе отмечают, что после масштабных разоблачений участники мошеннических схем начали менять подходы к работе. Вместо больших офисов они организуют деятельность небольшими группами, которые работают удаленно из квартир и других помещений.

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