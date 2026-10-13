Последствия российского удара по Львовской области 13 октября: фото с места удара

Спасатели на месте российского нападения. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 13 октября российские войска нанесли удар по Львовской области с помощью реактивных беспилотников. В селе Мурованое Львовского района в результате падения дрона возникли пожары, которые охватили три жилых дома и три автомобиля. Пожары ликвидированы, люди не пострадали.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Новини.LIVE.

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Последствия российской атаки на Львовскую область

По информации начальника Львовской ОГА Максима Козицкого 13 октября российские войска атаковали Львовскую область двумя реактивными беспилотниками. По информации Воздушного командования "Запад", силы противовоздушной обороны сбили оба дрона: один над Львовом, другой — над селом Мурованое Львовского района.

Поврежденные дома в селе Мурованое. Фото: Новини.LIVE

В Мурованом в результате падения беспилотника возникли пожары в трех жилых домах — двух одноэтажных и одном двухэтажном. Также горели три автомобиля. Общая площадь возгорания составила около 350 квадратных метров.

Спасатели на месте атаки в Мурованом. Фото: Новини.LIVE

Спасатели ликвидировали все пожары и завершили работы на месте происшествия.

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Сколько домов и автомобилей повреждено

По уточненной информации Максима Козицкого, значительные разрушения понесли два жилых дома. Еще семь домов имеют различную степень повреждений. Также повреждена инфраструктура.

Поврежденный автомобиль в результате атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Ликвидация последствий российского обстрела на Львовщине. Фото: Новини.LIVE

Три автомобиля сгорели, ещё два — повреждены. По словам Козицкого, в результате атаки люди не пострадали.

Житель Мурованого рассказал о моменте удара по дому

Житель Мурованого Юрий рассказал журналистке Новини.LIVE Марте Байдаце, что во время удара беспилотника был дома. Взрыв повредил потолок, в помещение посыпались обломки, дверь заблокировалась, а окна выбило.

Разрушения в селе Мурованое. Фото: Новини.LIVE

Поврежденная крыша дома в поселке Мурованое. Фото: Новини.LIVE

На улице он увидел, что горят его автомобиль, машина соседа и дом. Вместе с соседями Юрий пытался потушить пламя водой, но это не помогло.

Спасатели на месте российского удара. Фото: Новини.LIVE

В результате удара были разрушены крыша и часть дома мужчины. Осколки разлетелись по соседним дворам, повредили гараж и автомобили. В один из соседних домов осколок залетел через окно, после чего загорелась крыша.

Реакция Андрея Садового на обстрел Львовской области

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал "энергетическое перемирие" на фоне атаки российских реактивных дронов по Львовской области. Он отметил, что это уже вторая атака таких беспилотников на Львов, и подчеркнул, что безопасных мест в Украине нет.

Поврежденный дом местного жителя Юрия. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

"Энергетическое перемирие действует настолько эффективно, что сегодня российские реактивные дроны наносили удары по селам и частным домам на Львовщине", — отметил Садовый.

Садовый также сообщил, что город работает над усилением защиты, ведь угрозы меняются и на них нужно реагировать. По его словам, часть мер нельзя разглашать публично.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате российской атаки на Львовщине были разрушены три жилых дома. В Мурованом возникли пожары, также загорелись автомобили. Спасатели ликвидировали возгорания.

Также Новини.LIVE сообщали о взрывах, прогремевших во Львове во время воздушной тревоги. Мэр Андрей Садовый объяснил, что стало их причиной.