Атака дронов на Львовскую область 13 октября: последствия удара России по Мурованому

Спасатели на месте российской атаки. Фото: Новости.LIVE

Во Львове ночью 13 октября, во время первой воздушной тревоги этой ночью, работала противовоздушная оборона, а на одной из улиц города обнаружили обломки вражеского беспилотника. Также в результате падения дрона в одном из населенных пунктов Львовской области загорелись три жилых дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий, сообщает Новини.LIVE.

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Во Львове обнаружили обломки беспилотника

Во время первой воздушной тревоги этой ночью во Львове работала ПВО. Впоследствии на одной из городских улиц обнаружили обломки вражеского беспилотника.

Сообщение Максима Козицкого. Фото: скриншот

Жителей призвали не приближаться к таким находкам и не прикасаться к ним, ведь они могут взорваться.

Во Львовской области загорелись три жилых дома

В комментарии для "Новости.LIVE" Максим Козицкий сообщил, что во время первой воздушной тревоги реактивный беспилотник упал на жилой дом в селе Мурованое Львовского района.

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Последствия российской атаки на Мурованое. Фото: Новини.LIVE

В результате этого загорелись три жилых дома в Мурованом. Повреждены три автомобиля и около 10 домов по соседству.

Как сообщила пресс-секретарь ГСЧС во Львовской области Марта Андрейчук, в результате удара загорелись крыши двух одноэтажных и одного двухэтажного дома, а также два автомобиля.

Информацию о количестве задействованных спасателей и техники пока не разглашают.

Житель Мурованого рассказал о моменте удара по дому

Житель Мурованого Юрий рассказал в комментарии журналистке "Новости.LIVE" Марте Байдаце, что находился дома, когда произошел удар беспилотника. По его словам, от взрыва обрушился потолок, а внутрь начали падать обломки. Двери заблокировало, стекла в окнах выбило, поэтому мужчина в первую очередь пытался выбраться из дома.

"Выбежал во двор, потому что видел, что во дворе горит. Моя машина, машина соседа. Дом горит, куча обломков. Всё в дыму", — рассказал Юрий.

Поврежденный дом в результате атаки РФ на Мурованое. Фото: Новини.LIVE

Мужчина вместе с соседями пытался потушить пожар водой, однако сделать это не удалось.

По словам жителя, удар разрушил крышу и часть его дома. Осколки разлетелись по соседним дворам, повредили гараж и автомобили. В один из соседних домов осколок залетел через окно, а крыша начала гореть.

Как писали Новини.LIVE, утром 13 октября российский беспилотник упал на жилой дом в селе Мурованое Львовского района. В результате загорелись два дома и были повреждены три автомобиля. Информации о пострадавших не поступало.

Также Новини.LIVE сообщали, что сегодня утром во Львове раздались взрывы из-за угрозы атаки российских беспилотников. По словам городского головы Андрея Садового, по вражеским дронам работала противовоздушная оборона.