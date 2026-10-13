Утром 13 октября 2026 года БПЛА упал на дом во Львовском районе

Спасатель тушит пожар. Фото илюстративное: ГСЧС Житомирщины

Утром во вторник, 13 октября, во время воздушной тревоги на жилой дом в селе Мурованое Львовского района упал беспилотник. В результате атаки загорелись два дома и были повреждены три автомобиля. Информация о пострадавших не поступала. На месте попадания работают медики, спасатели и правоохранители.

Об этом со ссылкой на начальника Львовской ОВА Максима Козицкого сообщает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения t.me/kozytskyy_maksym_official

Что известно об обстреле Львовской области утром 13 октября

Воздушная тревога во Львовском районе длилась с 04:50 до 05:21. В 05:10 Садовый написал, что в направлении Львова летит российский беспилотник. В 05:13 — предупредил об еще одном БпЛА в направлении города, а в 05:14 — о работе ПВО.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Андрея Садового сообщал, что утром 13 октября во Львове прогремели взрывы. Город оказался под атакой беспилотников. По российским дронам работала ПВО.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовский городской совет писал, что на Львовщине с 12 октября действует обновленная система оповещения. Уровень опасности разделили на два уровня. Тревогу желтого уровня объявляют в случае угрозы со стороны дронов, а красного уровня — если есть вероятность ракетного удара.