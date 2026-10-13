Уранці 13 жовтня 2026 року БпЛА впав на будинок у Львівському районі

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Уранці у вівторок, 13 жовтня, під час повітряної тривоги на житловий будинок у селі Муроване Львівського району впав безпілотник. Унаслідок атаки загорілися два будинки та зазнали пошкоджень три автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила. На місці влучання працюють медики, рятувальники та правоохоронці.

Про це з посиланням на начальника Львівської ОВА Максима Козицького передає Новини.LIVE.

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