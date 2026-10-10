Повітряна тривога у Львові зміниться з 12 жовтня: запровадять два рівні загрози

Міський голова Львова Андрій Садовий. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

У Львові з 12 жовтня змінюють сигнал відбою повітряної тривоги та систему оповіщення про повітряну небезпеку й запроваджують два рівні тривоги: жовтий і червоний. Перший застосовуватимуть у разі загрози ударних безпілотників, а другий — під час ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Львівську міську раду.

Реклама

Велика металева сирена оповіщення. Фото: Львівська міськрада

Два рівні повітряної тривоги у Львові

Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози застосування російських ударних безпілотників. Після звуку сирени чоловічий голос повідомлятиме про жовтий рівень загрози та закликатиме людей якнайшвидше дістатися укриття або іншого безпечного місця.

Відповідне повідомлення повторюватимуть тричі протягом 30 секунд.

Червоний рівень застосовуватимуть у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози. Його також оголошуватимуть чоловічим голосом після сигналу сирени.

Читайте також:

"Увага, громадяни! Повітряна тривога — червоний рівень загрози! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця", — звучатиме повідомлення.

Його повторюватимуть двічі протягом однієї хвилини.

У Львові змінять і сигнал відбою тривоги

Новий формат передбачає зміни й під час оголошення відбою. На відміну від сигналу тривоги, сирена в цьому випадку не звучатиме.

Повідомлення про відбій озвучуватимуть жіночим голосом. Воно триватиме 20 секунд і повторюватиметься двічі.

У міському управлінні з питань цивільного захисту та територіальної оборони наголосили, що незалежно від оголошеного рівня мешканцям не варто нехтувати небезпекою. Людей закликають перебувати в укриттях або інших безпечних місцях до сигналу відбою.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що у Львові до кінця 2026 року планують встановити понад 70 котелень на дровах біля шкіл. За словами міського голови Андрія Садового, разом із котлами в лікарнях та інших установах місто матиме близько сотні резервних джерел тепла.

Також Новини.LIVE писав, що 8 жовтня на станції Підзамче у Львові зіткнулися дизель-поїзд сполученням Львів — Сокаль та електровоз. Унаслідок аварії машиніст дизель-поїзда травмував ногу, ще чотирьом пасажирам знадобилася медична допомога.