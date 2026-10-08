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Головна Львів На Львівщині зіткнулися два потяги: є травмовані

На Львівщині зіткнулися два потяги: є травмовані

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8 жовтня 2026 21:41
Два поїзди зіткнулися на Львівщині: є постраждалі
Наслідки зіткнення потягів на Львівщині 8 жовтня 2026 року. Фото: lv.dsns.gov.ua

На станції Підзамче зіткнулися дизель-поїзд Львів — Сокаль та електровоз. Унаслідок зіткнення травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда. Медичну допомогу також надають чотирьом пасажирам.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Укрзалізниці у четвер, 8 жовтня.

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Зіткнення потягів на Львівщині
Рятувальники на місці зітвнення поїздів на Львівщині. Фото: lv.dsns.gov.ua

Що відомо про зіткнення потягів на Львівщині

Сьогодні, 8 жовтня, на станції Підзамче під час відправлення дизель-поїзд Львів — Сокаль зіткнувся з електровозом.

Унаслідок зіткнення травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда. Також медична допомога знадобилася чотирьом пасажирам цього потяга. Машиністи електровоза, за інформацією Укрзалізниці, не постраждали.

У компанії зазначили, що на місці події працюють фахівці залізниці та спеціальні служби. Вони мають встановити обставини зіткнення.

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"Під час відправлення зі станції Підзамче дизель-поїзд Львів — Сокаль припустився зіткнення з електровозом. Травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда, також медична допомога надається 4 пасажирам дизель-поїзда. Машиністи електровоза не постраждали. На місці — всі ключові фахівці залізниці та спеціальні служби для ретельного розслідування обставин", — йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

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Скриншот повідомлення Укрзалізниці/Facebook

Новини Львова

Новини.LIVE інформували, що у Львові під час конфлікту на вулиці Шолом-Алейхема хлопець погрожував застосувати зброю. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції ввечері 4 жовтня. Правоохоронці встановлюють усіх причетних та з’ясовують обставини події.

Новини.LIVE також писали, що на Львівщині вантажівка MAN збила зубра європейського, занесеного до Червоної книги України. Тварина вибігла на дорогу з лісу та загинула на місці, а автомобіль отримав пошкодження. Загиблий зубр належав до Лопатинської субпопуляції, яка станом на 1 січня 2026 року налічувала 135 особин.

ДТП Укрзалізниця аварія Львів Львівська область
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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