Два поїзди зіткнулися на Львівщині: є постраждалі

Наслідки зіткнення потягів на Львівщині 8 жовтня 2026 року. Фото: lv.dsns.gov.ua

На станції Підзамче зіткнулися дизель-поїзд Львів — Сокаль та електровоз. Унаслідок зіткнення травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда. Медичну допомогу також надають чотирьом пасажирам.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Укрзалізниці у четвер, 8 жовтня.

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Рятувальники на місці зітвнення поїздів на Львівщині. Фото: lv.dsns.gov.ua

Що відомо про зіткнення потягів на Львівщині

Сьогодні, 8 жовтня, на станції Підзамче під час відправлення дизель-поїзд Львів — Сокаль зіткнувся з електровозом.

Унаслідок зіткнення травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда. Також медична допомога знадобилася чотирьом пасажирам цього потяга. Машиністи електровоза, за інформацією Укрзалізниці, не постраждали.

У компанії зазначили, що на місці події працюють фахівці залізниці та спеціальні служби. Вони мають встановити обставини зіткнення.

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"Під час відправлення зі станції Підзамче дизель-поїзд Львів — Сокаль припустився зіткнення з електровозом. Травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда, також медична допомога надається 4 пасажирам дизель-поїзда. Машиністи електровоза не постраждали. На місці — всі ключові фахівці залізниці та спеціальні служби для ретельного розслідування обставин", — йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Скриншот повідомлення Укрзалізниці/Facebook

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