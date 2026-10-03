ДТП на Львівщині: збили червонокнижного зубра вагою 700 кг

Збитий зубр із Червоної книги України. Фото: facebook.com/andrij.senuk

На Львівщині вантажівка MAN наїхала на зубра європейського, який внесений до Червоної книги України. Повідомляється, що він раптово вибіг на дорогу з лісу. Тварина загинула на місці, а автомобіль отримав пошкодження.

Про це заявив начальник управління охорони природних ресурсів та моніторингу Департаменту екології та природних ресурсів Андрій Сенюк, передає Новини.LIVE.

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ДТП із червонокнижним зубром на Львівщині

Андрій Сенюк повідомив у своєму Facebook деталі нетипової аварії на Львівщині. Відомо, що вона сталася 1 жовтня близько 22:15 на 11-му кілометрі автодороги Броди — Шептицький.

"Водій автомобіля MAN здійснив наїзд на дику тварину — зубра європейського ( bison bonasus l.), віком 5 років, який занесений до Червоної Книги України.

Тварина вибігла на проїжджу частину дороги з лісового масиву", — повідомляє Андрій Сенюк.

Стало відомо, що загибла тварина була частиною Лопатинської субпопуляції зубрів, які вільно мешкають на території Малого Полісся у Бродівському районі Львівської області.

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"Станом на 01.01.2026 року згідно обліків тварин - Лопатинська субпопуляція нараховувала 135 особин зубрів та динамічно розвивається. Лопатинська субпопуляція створена в 1980 - 1981 роках в ДМГ "Лопатинське", яке в 2005 році перейменували в Державне підприємство Мисливське господарство "Стир" та здійснювала свою діяльність протягом 2005 - 2021 років", — повідомляє начальник управління охорони природних ресурсів та моніторингу Департаменту екології та природних ресурсів.

Нині догляд та охорону за тваринами здійснює Бродівське надлісництво філії "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України".

Зубри європейські в Україні мешкають у семи субпопуляціях. Вони проживають на території Львівської, Вінницької, Чернівецької, Волинської, Київської та Сумської областей. У свою чергу, лопатинська субпопуляція є однією з найбільших у країні.

Померла тварина. Фото: facebook.com/andrij.senuk

Пошкоджена автівка. Фото: facebook.com/andrij.senuk

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