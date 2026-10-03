ДТП во Львовской области: сбили занесенного в Красную книгу зубра весом 700 кг

Сбитый зубр из Красной книги Украины. Фото: facebook.com/andrij.senuk

Во Львовской области грузовик MAN сбил европейского зубра, занесенного в Красную книгу Украины. Сообщается, что он внезапно выбежал на дорогу из леса. Животное погибло на месте, а автомобиль получил повреждения.

Об этом заявил начальник управления охраны природных ресурсов и мониторинга Департамента экологии и природных ресурсов Андрей Сенюк, передает Новини.LIVE.

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ДТП с краснокнижным зубром во Львовской области

Андрей Сенюк сообщил в своем Facebook подробности необычного ДТП во Львовской области. Известно, что оно произошло 1 октября около 22:15 на 11-м километре автодороги Броды — Шептицкий.

"Водитель автомобиля MAN совершил наезд на дикое животное — европейского зубра (bison bonasus l.) возрастом 5 лет, занесенного в Красную книгу Украины. Животное выбежало на проезжую часть дороги из лесного массива", — сообщает Андрей Сенюк.

Стало известно, что погибшее животное входило в Лопатинскую субпопуляцию зубров, свободно обитающих на территории Малого Полесья в Бродовском районе Львовской области.

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"По состоянию на 01.01.2026 года, согласно учету животных, Лопатинская субпопуляция насчитывала 135 особей зубров и динамично развивается. Лопатинская субпопуляция была создана в 1980–1981 годах в ДМГ "Лопатинское", которое в 2005 году переименовали в Государственное предприятие "Охотничье хозяйство "Стир" и осуществляла свою деятельность в течение 2005–2021 годов", — сообщает начальник управления охраны природных ресурсов и мониторинга Департамента экологии и природных ресурсов.

В настоящее время уход и охрану животных осуществляет Бродовское надлесничество филиала "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины".

Европейские зубры в Украине обитают в семи субпопуляциях. Они проживают на территории Львовской, Винницкой, Черновицкой, Волынской, Киевской и Сумской областей. В свою очередь, лопатинская субпопуляция является одной из крупнейших в стране.

Погибшое животное. Фото: facebook.com/andrij.senuk

Повреждённый автомобиль. Фото: facebook.com/andrij.senuk

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