Суд оглашает приговор Вячеславу Зинченко по делу об убийстве Фарион

Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 1 октября, в Шевченковском районном суде Львова огласили приговор Вячеславу Зинченко, которого обвиняют в убийстве лингвистки Ирины Фарион. Перед зданием суда дежурят полицейские наряды, часть улицы Сечевых Стрельцов перекрыта для проезда, на месте также находится карета скорой помощи.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Кто присутствует в суде

В зал суда допустили Вячеслава Зинченко и участников процесса. На заседание пришли его мать, адвокат Диана Кара, прокуроры, а также друзья обвиняемого.

Среди присутствующих также София Особа, дочь Ирины Фарион, и её адвокат Наталья Романик.

Присутствующие на судебном заседании. Фото: Новини.LIVE

Что происходит возле суда

У здания Шевченковского районного суда Львова собрались сторонники Ирины Фарион. Перед началом заседания София Особа развернула на столе красно-черный флаг и установила портрет матери с надписью "Герой Украины".

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"Это символ нашей борьбы с российским врагом", — отметила София Особа.

Дочь Ирины Фарион в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Какой приговор вынес суд

Шевченковский районный суд Львова признал Вячеслава Зинченко виновным в умышленном убийстве языковеда Ирины Фарион и незаконном обращении с огнестрельным оружием. За незаконное обращение с оружием суд приговорил его к 4 годам лишения свободы, а за убийство — к пожизненному заключению.

Сам Зинченко в ходе судебного разбирательства вину не признал.

Что известно о деле

Вечером 19 июля 2024 года неизвестный выстрелил в Ирину Фарион недалеко от её дома во Львове. Лингвист была госпитализирована в больницу Святого Пантелеймона с огнестрельным ранением головы, однако спасти её не удалось.

25 июля 2024 года в Днепре правоохранители задержали 18-летнего молодого человека по подозрению в убийстве Фарион. Впоследствии следствие установило его личность — Вячеслав Зинченко.

Сначала Зинченко инкриминировали умышленное убийство. Позже дело переквалифицировали: ему предъявили обвинение в умышленном убийстве лица, связанном с исполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Прокурор сообщал, что в ходе расследования правоохранители назначили более 60 экспертиз, допросили свыше 1 500 человек и изучили значительный массив записей с камер видеонаблюдения. Обвинительный акт был передан в суд 26 декабря 2024 года.

17 сентября 2026 года в Шевченковском районном суде Львова завершились судебные прения, после чего коллегия судей удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во Львове 15 сентября должны были продолжиться судебные прения по делу Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве лингвистки Ирины Фарион. Однако заседание вновь перенесли из-за отсутствия его защитницы Дианы Кары. На заседание прибыл прокурор, однако адвокат не явилась в суд.

Также Новини.LIVE писали о том, что в понедельник, 7 сентября, судебное разбирательство по делу об убийстве Ирины Фарион в очередной раз приостановили из-за неявки защитницы Вячеслава Зинченко. Львовские судьи перенесли слушания на неделю. Дочь погибшей София Особа назвала болезнь адвоката сознательным затягиванием времени.