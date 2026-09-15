Судебное заседание по делу Фарион перенесли из-за отсутствия адвоката

Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 15 сентября должны были продолжиться судебные прения по делу Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве лингвистки Ирины Фарион. Однако заседание вновь перенесли из-за отсутствия его адвоката Дианы Кары. На заседание прибыл прокурор, однако адвокат не явилась в суд.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

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Судебные прения по делу Фарион вновь перенесли

Как пояснил судья, Кара сообщила об участии в офлайн-мероприятии, которое 15 сентября проходит в Тернополе.

"Обращаю внимание, что у нее есть приглашение к участию в офлайн-мероприятии, которое состоится 15.09.2026 года в городе Тернополь, организованном Ассоциацией женщин-юристов Украины ЮРФЕ на тему "Быть адвокатом своего дела" и веб-сайта "Жизнь юристок". Соответствующее приглашение было выслано 14.09.2026 года. Учитывая указанные обстоятельства, просит отложить дело на другую дату и согласовать следующее судебное заседание", — сказал судья.

В результате суд постановил перенести заседание на 16 сентября. Тогда стороны должны продолжить судебные прения по делу Вячеслава Зинченко.

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Как сообщали Новини.LIVE, 14 сентября во Львове также не состоялось заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Судьи прибыли в зал, однако адвокат обвиняемого Вячеслава Зинченко Диана Кара не явилась и попросила перенести рассмотрение дела в связи с окончанием своего больничного.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 сентября во Львове судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион в очередной раз перенесли из-за неявки защитницы Вячеслава Зинченко. Дочь погибшей София Особа назвала болезнь адвоката сознательным затягиванием судебного разбирательства.