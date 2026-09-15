Судебное заседание по делу Фарион перенесли из-за отсутствия адвоката

Суд по делу Фарион снова перенесли из-за адвоката Зинченко
Во Львове 15 сентября должны были продолжиться судебные прения по делу Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве лингвистки Ирины Фарион. Однако заседание вновь перенесли из-за отсутствия его адвоката Дианы Кары. На заседание прибыл прокурор, однако адвокат не явилась в суд.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.
Судебные прения по делу Фарион вновь перенесли
Как пояснил судья, Кара сообщила об участии в офлайн-мероприятии, которое 15 сентября проходит в Тернополе.
"Обращаю внимание, что у нее есть приглашение к участию в офлайн-мероприятии, которое состоится 15.09.2026 года в городе Тернополь, организованном Ассоциацией женщин-юристов Украины ЮРФЕ на тему "Быть адвокатом своего дела" и веб-сайта "Жизнь юристок". Соответствующее приглашение было выслано 14.09.2026 года. Учитывая указанные обстоятельства, просит отложить дело на другую дату и согласовать следующее судебное заседание", — сказал судья.
В результате суд постановил перенести заседание на 16 сентября. Тогда стороны должны продолжить судебные прения по делу Вячеслава Зинченко.
Как сообщали Новини.LIVE, 14 сентября во Львове также не состоялось заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Судьи прибыли в зал, однако адвокат обвиняемого Вячеслава Зинченко Диана Кара не явилась и попросила перенести рассмотрение дела в связи с окончанием своего больничного.
Как сообщали Новини.LIVE, 7 сентября во Львове судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион в очередной раз перенесли из-за неявки защитницы Вячеслава Зинченко. Дочь погибшей София Особа назвала болезнь адвоката сознательным затягиванием судебного разбирательства.