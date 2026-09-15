Суд у справі Фаріон перенесли через відсутність адвокатки

В’ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У Львові 15 вересня мали продовжити судові дебати у справі В’ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Однак засідання знову перенесли через відсутність його захисниці Діани Кари. На засідання прибув прокурор, проте адвокатка не з’явилася до суду.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака із зали суду.

Реклама

Судові дебати у справі Фаріон знову перенесли

Як пояснив суддя, Кара повідомила про участь в офлайн-заході, який 15 вересня проходить у Тернополі.

"Звертаю увагу, що в неї є запрошення до участі в офлайн-заході, який відбувається 15.09.2026 року у місті Тернопіль, в організації Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕ на теми "Бути адвокаткою власного стану" і вебсайту "Життя юристок". Про що видано відповідне запрошення 14.09.2026 року. Враховуючи зазначені обставини просить відкласти справу на іншу дату та погодити наступне судове засідання", — сказав суддя.

У результаті суд ухвалив перенести засідання на 16 вересня. Тоді сторони мають продовжити судові дебати у справі В’ячеслава Зінченка.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 вересня у Львові також не відбулося засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Судді прибули до зали, однак адвокатка обвинуваченого В’ячеслава Зінченка Діана Кара не з’явилася та попросила перенести розгляд через завершення свого лікарняного.

Як повідомляли Новини.LIVE, 7 вересня у Львові судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон вкотре перенесли через неявку захисниці В’ячеслава Зінченка. Донька загиблої Софія Особа назвала хворобу адвокатки свідомим затягуванням судового розгляду.