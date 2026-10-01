Суд оголошує вирок В'ячеславу Зінченку у справі про вбивство Фаріон

В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 1 жовтня, у Шевченківському районному суді Львова оголосили вирок В’ячеславу Зінченку, якого обвинувачують у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Перед будівлею суду чергують поліцейські наряди, частину вулиці Січових Стрільців перекрили для проїзду, на місці також перебуває карета швидкої допомоги.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Хто присутній у суді

До зали суду допустили В’ячеслава Зінченка та учасників процесу. На засідання прийшли його мати, адвокатка Діана Кара, прокурори, а також друзі обвинуваченого.

Серед присутніх також Софія Особа, донька Ірини Фаріон, та її адвокатка Наталія Романик.

Присутні на судовому засіданні. Фото: Новини.LIVE

Що відбувається біля суду

Біля будівлі Шевченківського районного суду Львова зібралися прихильники Ірини Фаріон. Перед початком засідання Софія Особа розгорнула на столі червоно-чорний прапор і встановила портрет матері з написом "Герой України".

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"Це символ нашої боротьби з російським ворогом", — зазначила Софія Особа.

Донька Ірини Фаріон у залі суду. Фото: Новини.LIVE

Який вирок оголосив суд

Шевченківський районний суд Львова визнав В’ячеслава Зінченка винним в умисному вбивстві мовознаці Ірини Фаріон та незаконному поводженні з вогнепальною зброєю. За незаконне поводження зі зброєю суд призначив йому 4 роки позбавлення волі, а за вбивство — довічне.

Сам Зінченко під час судового розгляду вини не визнав.

Що відомо про справу

Ввечері 19 липня 2024 року невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її дому у Львові. Мовознавицю госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона з вогнепальним пораненням голови, однак врятувати її не вдалося.

25 липня 2024 року у Дніпрі правоохоронці затримали 18-річного хлопця за підозрою у вбивстві Фаріон. Згодом слідство встановило його особу — В’ячеслав Зінченко.

Спочатку Зінченку інкримінували умисне вбивство. Пізніше справу перекваліфікували: йому висунули обвинувачення в умисному вбивстві особи, пов’язаному з виконанням нею громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному володінні вогнепальною зброєю.

Прокурор повідомляв, що під час розслідування правоохоронці призначили понад 60 експертиз, допитали більш як 1 500 людей та опрацювали значний масив записів із камер відеоспостереження. Обвинувальний акт передали до суду 26 грудня 2024 року.

17 вересня 2026 року у Шевченківському районному суді Львова завершилися судові дебати, після чого колегія суддів пішла до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Львові 15 вересня мали продовжити судові дебати у справі В’ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Однак засідання знову перенесли через відсутність його захисниці Діани Кари. На засідання прибув прокурор, проте адвокатка не з’явилася до суду.

Також Новини.LIVE писали про те, що у понеділок, 7 вересня, судовий розгляд у справі про вбивство Ірини Фаріон вкотре зупинили через неявку захисниці В’ячеслава Зінченка. Львівські судді перенесли слухання на тиждень. Донька загиблої Софія Особа назвала хворобу адвокатки свідомим затягуванням часу.