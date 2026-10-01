Софія Особа відреагувала на довічний вирок Зінченку

Софія Особа. Фото: кадр із відео

У четвер, 1 жовтня, В’ячеслава Зінченка засудили до довічного ув’язнення за вбивство громадської діячки, політика та мовознавиці Ірини Фаріон. Її донька Софія Особа прокоментувала довічний вирок В’ячеславу Зінченку за вбивство її матері. Після завершення судового процесу вона подякувала всім за підтримку та розповіла про свої емоції під час очікування рішення суду.

Про це Софія Особа сказала після оголошення вироку журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці.

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Софія Особа відрегувала на довічний вирок Зінченку

"Зінченко отримав довічне за вбивство громадської діячки, політика-мовознавця Ірини Фаріон. За це жорстоке вбивство він отримав максимальну міру покарання і я насправді вдячна всім за підтримку", — сказала донька Ірини Фаріон.

Вона також згадала слова своєї матері про те, що людина є тимчасовою, а ідея, яку вона сповідує, залишається назавжди.

"І саме ці ідеї мамині ми продовжуємо. І Ірина Фаріон живе в кожному з нас і додає нам сили на боротьбу", — зазначила Софія Особа.

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Також Софія Особа зізналася, що очікування вироку було для неї емоційно складним.

"Мої емоції, я плакала, мені було дуже складно емоційно чекати цей вирок", — сказала вона.

Водночас донька Ірини Фаріон подякувала судовій системі та суддям за призначення максимальної міри покарання.

"Але я насправді вдячна судовій системі і суддям, що вони винесли максимальну міру покарання", — зазначила Софія Особа.

За її словами, злочин був детально спланований, тому, на її думку, за нього мало бути призначене довічне покарання.

"Тому що детально спланований злочин українця, на цій Богом даній землі, має бути покараний лише на довічне", — сказала донька Ірини Фаріон.

Ми писали, що суд у Львові визнав В’ячеслава Зінченка винним у навмисному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, а також у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю. За злочин зі зброєю він отримав чотири роки позбавлення волі, тоді як за вбивство суд призначив найсуворіше покарання — довічне ув’язнення. Водночас протягом усього судового процесу Зінченко заперечував свою причетність до злочину та вини не визнавав.

Новини.LIVE інформували, що судовий процес у справі В’ячеслава Зінченка, якого обвинувачували у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, стартував у січні 2025 року. Розгляд справи супроводжувався перенесеннями засідань: зокрема, 15 вересня судові дебати у Львові знову не відбулися через відсутність захисниці обвинуваченого Діани Кари.