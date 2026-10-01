София Особа. Фото: кадр из видео

В четверг, 1 октября, Вячеслава Зинченко приговорили к пожизненному заключению за убийство общественной деятельницы, политика и лингвиста Ирины Фарион. Её дочь София Особа прокомментировала пожизненный приговор Вячеславу Зинченко за убийство её матери. По завершении судебного процесса она поблагодарила всех за поддержку и рассказала о своих эмоциях во время ожидания решения суда.

Об этом София Особа рассказала после оглашения приговора журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке.

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София Особа отреагировала на пожизненный приговор Зинченко

"Зинченко получил пожизненное за убийство общественной деятельницы, политика и лингвиста Ирины Фарион. За это жестокое убийство он получил максимальную меру наказания, и я действительно благодарна всем за поддержку", — сказала дочь Ирины Фарион.

Она также вспомнила слова своей матери о том, что человек временен, а идея, которую он исповедует, остается навсегда.

"И именно эти идеи мамы мы продолжаем. И Ирина Фарион живет в каждом из нас и придает нам силы для борьбы", — отметила София Особа.

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Также София Особа призналась, что ожидание приговора было для неё эмоционально сложным.

"Мои эмоции… Я плакала, мне было очень тяжело эмоционально переживать ожидание этого приговора", — сказала она.

В то же время дочь Ирины Фарион поблагодарила судебную систему и судей за назначение максимальной меры наказания.

"Но я на самом деле благодарна судебной системе и судьям за то, что они вынесли этот максимальный приговор", — отметила София Особа.

По её словам, преступление было тщательно спланировано, поэтому, по её мнению, за него должно было быть назначено пожизненное наказание.

"Потому что детально спланированное преступление украинца на этой Богом данной земле должно караться только пожизненным заключением", — сказала дочь Ирины Фарион.

Мы писали, что суд во Львове признал Вячеслава Зинченко виновным в умышленном убийстве лингвиста Ирины Фарион, а также в незаконном обращении с огнестрельным оружием. За преступление с применением оружия он получил четыре года лишения свободы, тогда как за убийство суд назначил самое суровое наказание — пожизненное заключение. При этом на протяжении всего судебного процесса Зинченко отрицал свою причастность к преступлению и вину не признавал.

Новини.LIVE сообщали, что судебный процесс по делу Вячеслава Зинченко, которого обвиняли в убийстве лингвистки Ирины Фарион, начался в январе 2025 года. Рассмотрение дела сопровождалось переносами заседаний: в частности, 15 сентября судебные прения во Львове вновь не состоялись из-за отсутствия защитницы обвиняемого Дианы Кары.