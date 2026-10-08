Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львовской области столкнулись два поезда: есть пострадавшие

Во Львовской области столкнулись два поезда: есть пострадавшие

Ua ru
8 октября 2026 21:41
Два поезда столкнулись во Львовской области: есть пострадавшие
Последствия столкновения поездов во Львовской области 8 октября 2026 года. Фото: lv.dsns.gov.ua

На станции Подзамче столкнулись дизель-поезд "Львов — Сокаль" и электровоз. В результате столкновения машинист дизель-поезда получил травму ноги. Медицинскую помощь также оказывают четырем пассажирам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Укрзализныци в четверг, 8 октября.

Реклама
Зіткнення потягів на Львівщині
Спасатели на месте столкновения поездов во Львовской области. Фото: lv.dsns.gov.ua

Что известно о столкновении поездов во Львовской области

Сегодня, 8 октября, на станции Подзамче во время отправления дизель-поезд "Львов — Сокаль" столкнулся с электровозом.

В результате столкновения травму ноги получил машинист дизель-поезда. Также медицинская помощь понадобилась четырем пассажирам этого поезда. Машинисты электровоза, по информации Укрзализныци, не пострадали.

В компании отметили, что на месте происшествия работают специалисты железной дороги и специальные службы. Им предстоит установить обстоятельства столкновения.

Читайте также:

"Во время отправления со станции Подзамче дизель-поезд "Львов — Сокаль" столкнулся с электровозом. Травму ноги получил машинист дизель-поезда, также медицинская помощь оказывается четырем пассажирам дизель-поезда. Машинисты электровоза не пострадали. На месте находятся все ключевые специалисты железной дороги и специальные службы для тщательного расследования обстоятельств", — говорится в сообщении Укрзализныци.

null
Скриншот сообщения Укрзализныци/Facebook

Новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что во Львове во время конфликта на улице Шолом-Алейхема молодой человек угрожал применить оружие. Сообщение об инциденте поступило в полицию вечером 4 октября. Правоохранители устанавливают всех причастных и выясняют обстоятельства происшествия.

Новини.LIVE также писали, что на Львовщине грузовик MAN сбил европейского зубра, занесенного в Красную книгу Украины. Животное выбежало на дорогу из леса и погибло на месте, а автомобиль получил повреждения. Погибший зубр принадлежал к Лопатинской субпопуляции, которая по состоянию на 1 января 2026 года насчитывала 135 особей.

ДТП Укрзализныця авария Львов Львовская область
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации