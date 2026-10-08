Два поезда столкнулись во Львовской области: есть пострадавшие

Во Львовской области столкнулись два поезда: есть пострадавшие
На станции Подзамче столкнулись дизель-поезд "Львов — Сокаль" и электровоз. В результате столкновения машинист дизель-поезда получил травму ноги. Медицинскую помощь также оказывают четырем пассажирам.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Укрзализныци в четверг, 8 октября.
Что известно о столкновении поездов во Львовской области
Сегодня, 8 октября, на станции Подзамче во время отправления дизель-поезд "Львов — Сокаль" столкнулся с электровозом.
В результате столкновения травму ноги получил машинист дизель-поезда. Также медицинская помощь понадобилась четырем пассажирам этого поезда. Машинисты электровоза, по информации Укрзализныци, не пострадали.
В компании отметили, что на месте происшествия работают специалисты железной дороги и специальные службы. Им предстоит установить обстоятельства столкновения.
"Во время отправления со станции Подзамче дизель-поезд "Львов — Сокаль" столкнулся с электровозом. Травму ноги получил машинист дизель-поезда, также медицинская помощь оказывается четырем пассажирам дизель-поезда. Машинисты электровоза не пострадали. На месте находятся все ключевые специалисты железной дороги и специальные службы для тщательного расследования обстоятельств", — говорится в сообщении Укрзализныци.
Новости Львова
Новини.LIVE сообщали, что во Львове во время конфликта на улице Шолом-Алейхема молодой человек угрожал применить оружие. Сообщение об инциденте поступило в полицию вечером 4 октября. Правоохранители устанавливают всех причастных и выясняют обстоятельства происшествия.
Новини.LIVE также писали, что на Львовщине грузовик MAN сбил европейского зубра, занесенного в Красную книгу Украины. Животное выбежало на дорогу из леса и погибло на месте, а автомобиль получил повреждения. Погибший зубр принадлежал к Лопатинской субпопуляции, которая по состоянию на 1 января 2026 года насчитывала 135 особей.