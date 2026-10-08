Два поезда столкнулись во Львовской области: есть пострадавшие

Последствия столкновения поездов во Львовской области 8 октября 2026 года. Фото: lv.dsns.gov.ua

На станции Подзамче столкнулись дизель-поезд "Львов — Сокаль" и электровоз. В результате столкновения машинист дизель-поезда получил травму ноги. Медицинскую помощь также оказывают четырем пассажирам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Укрзализныци в четверг, 8 октября.

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Спасатели на месте столкновения поездов во Львовской области. Фото: lv.dsns.gov.ua

Что известно о столкновении поездов во Львовской области

Сегодня, 8 октября, на станции Подзамче во время отправления дизель-поезд "Львов — Сокаль" столкнулся с электровозом.

В результате столкновения травму ноги получил машинист дизель-поезда. Также медицинская помощь понадобилась четырем пассажирам этого поезда. Машинисты электровоза, по информации Укрзализныци, не пострадали.

В компании отметили, что на месте происшествия работают специалисты железной дороги и специальные службы. Им предстоит установить обстоятельства столкновения.

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"Во время отправления со станции Подзамче дизель-поезд "Львов — Сокаль" столкнулся с электровозом. Травму ноги получил машинист дизель-поезда, также медицинская помощь оказывается четырем пассажирам дизель-поезда. Машинисты электровоза не пострадали. На месте находятся все ключевые специалисты железной дороги и специальные службы для тщательного расследования обстоятельств", — говорится в сообщении Укрзализныци.

Скриншот сообщения Укрзализныци/Facebook

Новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что во Львове во время конфликта на улице Шолом-Алейхема молодой человек угрожал применить оружие. Сообщение об инциденте поступило в полицию вечером 4 октября. Правоохранители устанавливают всех причастных и выясняют обстоятельства происшествия.

Новини.LIVE также писали, что на Львовщине грузовик MAN сбил европейского зубра, занесенного в Красную книгу Украины. Животное выбежало на дорогу из леса и погибло на месте, а автомобиль получил повреждения. Погибший зубр принадлежал к Лопатинской субпопуляции, которая по состоянию на 1 января 2026 года насчитывала 135 особей.