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Во Львове парень угрожал оружием: полиция выясняет обстоятельства

Ua ru
5 октября 2026 13:16
Во Львове парень угрожал оружием во время конфликта на улице Шолом-Алейхема
Сотрудник полиции. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во Львове молодой человек угрожал применить оружие во время конфликта на улице Шолом-Алейхема. Инцидент произошел вечером 4 октября. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства конфликта.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области, передает Новини.LIVE.

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Конфликт во Львове

"Полиция Львовской области выясняет обстоятельства конфликта во Львове. 4 октября около 22:20 в полицию поступило сообщение о конфликте на улице Шолом-Алейхема во Львове", — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители Львовского районного управления полиции №1 выясняют обстоятельства инцидента и устанавливают всех лиц, которые могут быть причастны к конфликту.

По завершении проверки правоохранители примут соответствующее решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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Пост полиции Львовской области. Фото: скриншот

Львов — последние новости

Как писали Новини.LIVE, 5 октября во Львове ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков. Днем температура поднимется до +23 °C.

Ранее на Львовщине грузовик MAN сбил европейского зубра, занесенного в Красную книгу Украины. По предварительной информации, животное внезапно выбежало из леса на проезжую часть. В результате столкновения зубр погиб на месте.

Кроме того, мы писали, что Шевченковский районный суд Львова огласил приговор Вячеславу Зинченко по делу об убийстве лингвиста Ирины Фарион. Суд признал его виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. При этом приговор можно обжаловать.

оружие Львов полиция конфликт Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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