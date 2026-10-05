Во Львове парень угрожал оружием во время конфликта на улице Шолом-Алейхема

Во Львове парень угрожал оружием: полиция выясняет обстоятельства
Во Львове молодой человек угрожал применить оружие во время конфликта на улице Шолом-Алейхема. Инцидент произошел вечером 4 октября. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства конфликта.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области, передает Новини.LIVE.
Конфликт во Львове
"Полиция Львовской области выясняет обстоятельства конфликта во Львове. 4 октября около 22:20 в полицию поступило сообщение о конфликте на улице Шолом-Алейхема во Львове", — говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители Львовского районного управления полиции №1 выясняют обстоятельства инцидента и устанавливают всех лиц, которые могут быть причастны к конфликту.
По завершении проверки правоохранители примут соответствующее решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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