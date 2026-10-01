Суд озвучил все доказательства: прокурор прокомментировал приговор Зинченко

Прокурор. Фото: кадр из видео

Шевченковский районный суд Львова в четверг, 1 октября, огласил приговор Вячеславу Зинченко по делу об убийстве лингвиста Ирины Фарион. Суд признал его виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы. В то же время приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Об этом после оглашения приговора сообщил прокурор журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке.

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Прокурор заявил, что суд подтвердил позицию обвинения

"Сегодня Шевченковский районный суд города Львова огласил приговор. Согласно указанному приговору, Зинченко признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Ему назначено окончательное наказание — пожизненное лишение свободы", — сказал прокурор.

Он также пояснил, что суд в своем решении учел доказательства, которые были исследованы в ходе рассмотрения дела.

"Это та позиция, которую мы высказали как сторона обвинения в ходе судебных прений. Впоследствии суд озвучил все доказательства, которые были изучены и которые, по мнению суда, имеют весомое значение, которые легли в основу обоснования того, что именно Зинченко совершил это преступление. Таким образом, это было констатировано судом", — отметил прокурор.

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В то же время прокурор подчеркнул, что решение суда первой инстанции пока не вступило в законную силу.

"Однако следует обратить внимание на текущую ситуацию: приговор все же еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке", — сказал он.

Ведь в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом на обжалование приговора отводится 30 дней с момента его оглашения.

Сторонница Зинченко заявила о фальсификациях

После оглашения приговора свою позицию высказала Татьяна Мусихина, которая поддерживает Вячеслава Зинченко. Она заявила, что, по ее мнению, в деле имеются фальсификации, которые могут быть представлены в ходе апелляционного разбирательства.

"В деле очень много фальсификаций. И поверьте мне, вы их услышите в апелляционном суде", — сказала Мусихина.

Она также заявила, что считает защиту Зинченко недостаточной.

"Потому что защиты, по сути, не было...Я думаю, что вы будете очень удивлены, когда это будет показано в апелляционном суде", — сказала она.

Мы сообщали, что рассмотрение дела Вячеслава Зинченко в Шевченковском районном суде Львова началось еще в январе 2025 года. Судебный процесс длился более года, а 1 октября 2026 года суд признал Зинченко виновным в умышленном убийстве лингвиста Ирины Фарион и незаконном обращении с огнестрельным оружием. Ему назначили пожизненное лишение свободы.

Новини.LIVE сообщали, что дочь Ирины Фарион эмоционально отреагировала на приговор Вячеславу Зинченко. Она отметила, что ожидание приговора было для неё сложным, и поблагодарила судебную систему и судей за максимальную меру наказания.