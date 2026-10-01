Суд озвучив всі докази: прокурор прокоментував вирок Зінченку

Прокурор. Фото: кадр із відео

Шевченківський районний суд Львова, у четвер, 1 жовтня, оголосив вирок В’ячеславу Зінченку у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Суд визнав його винним в інкримінованих злочинах та призначив остаточне покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Водночас вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Про це після оголошення вироку повідомив прокурор журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці.

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Прокурор заявив, що суд підтвердив позицію обвинувачення

"Сьогодні Шевченківський районний суд міста Львова проголосив вирок. Згідно з указаним вироком, Зінченка визнано винним в інкримінованих йому злочинах. Призначено йому покарання в остаточному вигляді — довічного позбавлення волі", — сказав прокурор.

Він також пояснив, що суд у своєму рішенні врахував докази, які досліджувалися під час розгляду справи.

"Це та позиція, яка нами була висловлена як стороною обвинувачення в судових дебатах. Відтак суд озвучив всі докази, які були досліджені, які, на думку суду, мають вагоме значення, які лягли в основу обґрунтування того, що саме Зінченко вчинив цей злочин. Відтак це було констатовано судом", — зазначив прокурор.

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Водночас прокурор наголосив, що рішення суду першої інстанції поки не набрало законної сили.

"Однак слід звернути увагу на даний час: вирок все ж таки законної сили ще не набрав та може бути оскаржений в апеляційному порядку", — сказав він.

Адже відповідно до Кримінального процесуального кодексу, на оскарження вироку відводиться 30 днів із моменту його проголошення.

Прихильниця Зінченка заявила про фальсифікації

Після оголошення вироку свою позицію висловила Тетяна Мусіхіна, яка підтримує В’ячеслава Зінченка. Вона заявила, що, на її думку, у справі є фальсифікації, які можуть бути представлені під час апеляційного розгляду.

"Є дуже багато фальсифікацій в справі. І повірте мені, ви їх почуєте в апеляційному", — сказала Мусіхіна.

Вона також заявила, що вважає захист Зінченка недостатнім.

"Тому що захисту, по суті, не було...Я думаю, що ви дуже будете здивовані, коли в апеляційному буде це показано", — сказала вона.

Ми інформували, що розгляд справи В’ячеслава Зінченка у Шевченківському районному суді Львова розпочався ще в січні 2025 року. Судовий процес тривав понад рік, а 1 жовтня 2026 року суд визнав Зінченка винним в умисному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон та незаконному поводженні з вогнепальною зброєю. Йому призначили довічне позбавлення волі.

Новини.LIVE повідомляли, що донька Ірини Фаріон емоційно відреагувала на вирок В'ячеславу Зінченку. Вона зазначила, що очікування вироку було для неї складним та подякувала судовій системі і суддям за максимальну міру покарання.