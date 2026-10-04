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Главная Львов Погода удивит контрастом: что прогнозируют на завтра во Львовской области

Погода удивит контрастом: что прогнозируют на завтра во Львовской области

Ua ru
4 октября 2026 14:49
Погода в Украине 5 октября: заморозки ночью и до +23 градусов днём
Люди гуляют по улицам города. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 5 октября, на Львовщине погода будет контрастной: после прохладной ночи днём ожидается заметное потепление. Синоптики прогнозируют переменную облачность и преимущественно сухую погоду, при этом ночью и утром в области сохранится риск заморозков.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Погода во Львовской области 5 октября

В течение дня в области будет переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер западный, его скорость составит 3–8 м/с.

Ночью температура воздуха будет держаться в пределах 3–8 °C тепла. В то же время на поверхности почвы, а местами и в воздухе, возможны заморозки от 0 до 2 °C.

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Днём станет значительно теплее — температура повысится до 18–23 °C.

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Во Львове ночь также будет прохладной. Столбики термометров покажут 3–5 °C тепла, а на поверхности почвы ожидается заморозка 0–2 °C.

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Днём температура в городе составит 19–21 °C тепла. Погода останется без значительных осадков.

Температура повітря у Львові 5 жовтня
Прогноз температуры воздуха во Львове. Скриншот: meteoprog

Иней на Львовщине

О опасных метеорологических явлениях синоптики предупреждают на 5–6 октября. Предупреждение имеет I (желтый) уровень опасности из-за заморозков от 0 до 2 °C на поверхности почвы, а местами — и в воздухе.

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Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області на 5 жовтня
Опасные метеорологические явления. Иллюстрация: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Пожарная опасность во Львовской области

5 октября в области прогнозируют высокую — 4-й класс — и чрезвычайную — 5-й класс — пожарную опасность.

В гидрометцентре отмечают:

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"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)".

Прогноз пожежної небезпеки у Львівській області 5 жовтня
Пожарная опасность во Львовской области. Иллюстрация: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали о приговоре, вынесенном во Львовской области администратору Viber-сообщества. Мужчина публиковал данные о местах нахождения военнослужащих ТЦК, маршрутах их передвижения и проведении оповещения. Суд назначил ему наказание с испытательным сроком вместо реального лишения свободы.

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Также сообщалось о гибели во Львовской области европейского зубра, занесенного в Красную книгу Украины. Животное внезапно выбежало из леса на дорогу, где его сбил грузовик MAN. Зубр погиб на месте, а автомобиль получил повреждения.

Львов Львовская область синоптик прогноз погоды заморозки Погода во Львове
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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