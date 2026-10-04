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Головна Львів Погода здивує контрастом: що прогнозують завтра на Львівщині

Погода здивує контрастом: що прогнозують завтра на Львівщині

Ua ru
4 жовтня 2026 14:49
Погода в Україні 5 жовтня: заморозки вночі та до +23° вдень
Люди гуляють вулицями міста. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 5 жовтня, на Львівщині погода буде контрастною: після прохолодної ночі вдень очікується помітне потепління. Синоптики прогнозують мінливу хмарність і переважно суху погоду, водночас вночі та вранці в області збережеться ризик заморозків.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Погода у Львівській області 5 жовтня

Протягом дня в області буде мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер західний, його швидкість становитиме 3–8 м/с.

Уночі температура повітря триматиметься в межах 3–8 °C тепла. Водночас на поверхні ґрунту, а подекуди й у повітрі, можливі заморозки від 0 до 2 °C.

Удень стане значно тепліше — температура підвищиться до 18–23 °C.

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У Львові ніч також буде прохолодною. Стовпчики термометрів покажуть 3–5 °C тепла, а на поверхні ґрунту очікується заморозок 0–2 °C.

Вдень температура у місті становитиме 19–21 °C тепла. Погода залишатиметься без істотних опадів.

Температура повітря у Львові 5 жовтня
Прогноз температури повітря у Львові. Скриншот: meteoprog

Заморозки на Львівщині

Про небезпечні метеорологічні явища синоптики попереджають на 5–6 жовтня. Попередження має І (жовтий) рівень небезпечності через заморозки від 0 до 2 °C на поверхні ґрунту, а місцями — і в повітрі.

Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області на 5 жовтня
Небезпечні метеорологічні явища. Ілюстрація: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Пожежна небезпека у Львівській області

5 жовтня в області прогнозують високу — 4-й клас — та надзвичайну — 5-й клас — пожежну небезпеку.

У гідрометцентрі зазначають:

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)".

Прогноз пожежної небезпеки у Львівській області 5 жовтня
Пожежна небезпека на Львівщині. Ілюстрація: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли про вирок на Львівщині адміністратору Viber-спільноти. Чоловік публікував дані про місця перебування військовослужбовців ТЦК, маршрути їхнього пересування та проведення оповіщення. Суд призначив йому покарання з випробувальним строком замість реального ув'язнення.

Також повідомлялося про загибель на Львівщині зубра європейського, занесеного до Червоної книги України. Тварина раптово вибігла з лісу на дорогу, де її збила вантажівка MAN. Зубр загинув на місці, а автомобіль зазнав пошкоджень.

Львів Львівська область синоптик прогноз погоди заморозки Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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