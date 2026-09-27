В Шептицком военнослужащий, находившийся в отпуске, взорвал гранату во время конфликта

Место преступления в Шептицком. Фото: Полиция Львовской области

В Шептицком 26 сентября мужчина взорвал гранату во время конфликта с прохожими. В результате взрыва осколочные ранения получили четверо человек — три женщины и один мужчина. Все пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизни нет. Полиция задержала подозреваемого.

Об этом сообщили в полиции Львовской области, передает Новини.LIVE.

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Что известно о взрыве в Шептицком

Сообщение о взрыве на проспекте Тараса Шевченко поступило на спецлинию 102. На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы полиции.

В результате взрыва пострадали три местные жительницы в возрасте 17, 18 и 56 лет, а также 26-летний мужчина. Все они получили осколочные ранения и были доставлены в больницу.

Задержанный военнослужащий. Фото: Полиция Львовской области

Правоохранители установили, что гранату во время конфликта с прохожими взорвал 36-летний житель Шептицкого района. Он является военнослужащим и на момент происшествия находился в отпуске.

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Полицейские установили местонахождение мужчины и задержали его в соответствии со статьёй 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Что грозит задержанному

По факту взрыва следователи под процессуальным руководством прокуратуры открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Место взрыва гранаты. Фото: Полиция Львовской области

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. В ближайшее время суд должен избрать задержанному меру пресечения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во Львове задержали двух мужчин, которые зарегистрировали 14 терминалов Starlink для российских вооруженных группировок. По данным СБУ, они использовали персональные данные 14 человек для верификации терминалов, после чего передавали их реквизиты российскому куратору.

Также Новини.LIVE писали, что 17 сентября на Львовщине произошел взрыв возле здания Стрыйского районного ТЦК и СП. В результате взрыва неизвестного устройства ранение получил военнослужащий. Его госпитализировали, состояние пострадавшего оценивали как средней тяжести.