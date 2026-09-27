Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов На Львовщине военный в отпуске, взорвал гранату во время конфликта

На Львовщине военный в отпуске, взорвал гранату во время конфликта

Ua ru
27 сентября 2026 11:09
В Шептицком военнослужащий, находившийся в отпуске, взорвал гранату во время конфликта
Место преступления в Шептицком. Фото: Полиция Львовской области

В Шептицком 26 сентября мужчина взорвал гранату во время конфликта с прохожими. В результате взрыва осколочные ранения получили четверо человек — три женщины и один мужчина. Все пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизни нет. Полиция задержала подозреваемого.

Об этом сообщили в полиции Львовской области, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что известно о взрыве в Шептицком

Сообщение о взрыве на проспекте Тараса Шевченко поступило на спецлинию 102. На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы полиции.

В результате взрыва пострадали три местные жительницы в возрасте 17, 18 и 56 лет, а также 26-летний мужчина. Все они получили осколочные ранения и были доставлены в больницу.

На зображенні може бути: текст
Задержанный военнослужащий. Фото: Полиция Львовской области

Правоохранители установили, что гранату во время конфликта с прохожими взорвал 36-летний житель Шептицкого района. Он является военнослужащим и на момент происшествия находился в отпуске.

Читайте также:

Полицейские установили местонахождение мужчины и задержали его в соответствии со статьёй 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Что грозит задержанному

По факту взрыва следователи под процессуальным руководством прокуратуры открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

На зображенні може бути: вулиця
Место взрыва гранаты. Фото: Полиция Львовской области

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. В ближайшее время суд должен избрать задержанному меру пресечения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во Львове задержали двух мужчин, которые зарегистрировали 14 терминалов Starlink для российских вооруженных группировок. По данным СБУ, они использовали персональные данные 14 человек для верификации терминалов, после чего передавали их реквизиты российскому куратору.

Также Новини.LIVE писали, что 17 сентября на Львовщине произошел взрыв возле здания Стрыйского районного ТЦК и СП. В результате взрыва неизвестного устройства ранение получил военнослужащий. Его госпитализировали, состояние пострадавшего оценивали как средней тяжести.

Львов взрыв Львовская область военные Нацполиция
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации