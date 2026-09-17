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Главная Львов Во Львовской области произошел взрыв возле здания ТЦК: ранен военнослужащий

Во Львовской области произошел взрыв возле здания ТЦК: ранен военнослужащий

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17 сентября 2026 18:08
Во Львовской области в результате взрыва возле ТЦК ранен военнослужащий
Полиция на месте происшествия. Иллюстративное фото: Нацполиция

В четверг, 17 сентября, во Львовской области возле здания Стрыйского районного ТЦК и СП произошел взрыв. В результате инцидента ранения получил военнослужащий. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Львовского областного ТЦК и СП.

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Что известно о взрыве возле ТЦК на Львовщине

По информации Львовского областного ТЦК и СП, сегодня около 16:30 возле входа в здание Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Николаеве Львовской области произошел взрыв неизвестного устройства.

По предварительной информации, устройство было подброшено неустановленными лицами с улицы.

В результате взрыва ранение получил военнослужащий 2-го отдела Стрыйского РТЦК и СП. Его госпитализировали в Николаевскую центральную районную больницу. Состояние раненого — средней тяжести.

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На месте происшествия работают правоохранители и следственно-оперативная группа. Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Во Львовском областном ТЦК и СП призвали граждан сохранять спокойствие и пользоваться информацией только из официальных источников.

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Скриншот сообщения Львовского областного ТЦК и СП/Facebook

Последние новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что в пятницу, 18 сентября, во Львове ожидается облачная погода с прояснениями, ночью пройдет небольшой дождь. Ночью и утром прогнозируется туман с видимостью 200–500 метров, объявлен желтый уровень опасности. Днем осадков не будет, температура воздуха поднимется до +18…+20 °С.

Новини.LIVE также писали, что судебные прения по делу Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион, 15 сентября во Львове снова не состоялись. Заседание перенесли из-за отсутствия адвоката Дианы Кары, которая сообщила об участии в офлайн-мероприятии в Тернополе.

Львов взрыв Львовская область военные ТЦК и СП
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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