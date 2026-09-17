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Головна Львів На Львівщині стався вибух біля будівлі ТЦК: поранено військового

На Львівщині стався вибух біля будівлі ТЦК: поранено військового

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17 вересня 2026 18:08
На Львівщині внаслідок вибуху біля ТЦК поранено військового
Поліція на місці інциденту. Ілюстративне фото: Нацполіція

У четвер, 17 вересня, на Львівщині біля будівлі Стрийського районного ТЦК та СП стався вибух. Внаслідок події поранення отримав військовослужбовець. Постраждалого госпіталізували, його стан оцінюють як середньої важкості.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Львівського обласного ТЦК та СП.

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Що відомо про вибух біля ТЦК на Львівщині

За інформацією Львівського обласного ТЦК та СП, сьогодні близько 16:30 біля входу до будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Миколаєві Львівської області стався вибух невідомого пристрою.

За попередньою інформацією, пристрій був підкинутий невстановленими особами з вулиці.

Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець 2 відділу Стрийського РТЦК та СП. Його госпіталізували до Миколаївської центральної районної лікарні. Стан пораненого — середньої важкості.

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На місці події працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

У Львівському обласному ТЦК та СП закликали громадян зберігати спокій та користуватися інформацією лише з офіційних джерел.

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Скриншот повідомлення Львівського обласного ТЦК та СП/Facebook

Останні новини Львова

Новини.LIVE інформували, що у п’ятницю, 18 вересня, у Львові очікується хмарна погода з проясненнями, вночі пройде невеликий дощ. Вночі та вранці прогнозують туман із видимістю 200–500 метрів, оголошено жовтий рівень небезпечності. Вдень опадів не буде, температура повітря підніметься до +18…+20 °С.

Новини.LIVE також писали, що судові дебати у справі В’ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон, 15 вересня у Львові знову не відбулися. Засідання перенесли через відсутність адвокатки Діани Кари, яка повідомила про участь в офлайн-заході в Тернополі.

Львів вибух Львівська область військові ТЦК та СП
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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