Дощі та тумани: погода у Львові на 18 вересня

Дощ, туман та до +20 °С: погода у Львові на завтра
У п'ятницю, 18 вересня, у Львові очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі пройде невеликий дощ, а вранці прогнозують туман. Вдень опадів не буде, а температура повітря підніметься до +20 °С.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, інформує Новини.LIVE.
Якою буде погода у Львові 18 вересня
За прогнозом синоптиків, 18 вересня погодні умови на Львівщині визначатиме вплив висотної улоговини.
На території області буде хмарно з проясненнями. Місцями очікується невеликий дощ, а вночі та вранці — туман.
Вітер буде південно-східним із переходом на південно-західний, його швидкість становитиме 3–8 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +13 °С, а вдень — від +17 до +22 °С.
У Львові вночі також очікується невеликий дощ, проте вдень опадів не прогнозують. Вночі та вранці буде туман.
Вітер у місті буде південно-східним із переходом на південно-західний, 3–8 м/с. Температура вночі становитиме +10…+12 °С, а вдень — +18…+20 °С.
Небезпечні явища на Львівщині
Синоптики попереджають про небезпечне метеорологічне явище на території Львівської області та у Львові.
У п'ятницю, 18 вересня, вночі та вранці очікується туман. Видимість становитиме 200–500 метрів.
Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.
Якою буде пожежна небезпека
Завтра, 18 вересня, на Львівщині прогнозують низький рівень пожежної небезпеки — 2-й клас, місцями — середній, 3-й клас.
Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.
Останні новини Львова
Новини.LIVE інформували, що судові дебати у справі В’ячеслава Зінченка щодо вбивства Ірини Фаріон 15 вересня знову перенесли. Засідання не відбулося через відсутність адвокатки обвинуваченого Діани Кари, яка повідомила про участь в офлайн-заході у Тернополі.
Новини.LIVE також писали, що після ранкової атаки РФ на Львівщину 13 вересня рятувальники та піротехніки ДСНС обстежили місця влучань. Фахівці перевіряли території та ліквідовували наслідки російського удару. Інформації про загиблих чи постраждалих не надходило.