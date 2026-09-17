Дожди и туманы: погода во Львове на 18 сентября

Девушка идет по городу с зонтиком во время осеннего дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE.

В пятницу, 18 сентября, во Львове ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, а утром прогнозируется туман. Днем осадков не будет, а температура воздуха поднимется до +20 °С.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, пишет Новини.LIVE.

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Какая будет погода во Львове 18 сентября

По прогнозу синоптиков, 18 сентября погодные условия на Львовщине будут определяться влиянием высотной впадины.

На территории области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь, а ночью и утром — туман.

Ветер будет юго-восточным с переходом на юго-западный, его скорость составит 3–8 м/с.

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Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13 °С, а днем — от +17 до +22 °С.

Во Львове ночью также ожидается небольшой дождь, однако днём осадков не прогнозируется. Ночью и утром будет туман.

Ветер в городе будет юго-восточным с переходом на юго-западный, 3–8 м/с. Температура ночью составит +10…+12 °С, а днем — +18…+20 °С.

Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии/Facebook

Опасные явления на Львовщине

Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении на территории Львовской области и во Львове.

Предупреждение об опасных природных явлениях. Изображение: Львовский РЦГМ/Facebook

В пятницу, 18 сентября, ночью и утром ожидается туман. Видимость составит 200–500 метров.

Объявлен I уровень опасности — желтый.

Прогноз пожарной опасности на 18 сентября. Изображение: Львовский РЦГМ/Facebook

Какой будет пожарная опасность

Завтра, 18 сентября, на Львовщине прогнозируется низкий уровень пожарной опасности — 2-й класс, местами — средний, 3-й класс.

Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.

Последние новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что судебные прения по делу Вячеслава Зинченко об убийстве Ирины Фарион 15 сентября вновь перенесли. Заседание не состоялось из-за отсутствия адвоката обвиняемого Дианы Кары, которая сообщила об участии в офлайн-мероприятии в Тернополе.

Новини.LIVE также писали, что после утренней атаки РФ на Львовскую область 13 сентября спасатели и пиротехники ГСЧС обследовали места попаданий. Специалисты проверяли территории и ликвидировали последствия российского удара. Информации о погибших или пострадавших не поступало.