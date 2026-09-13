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Главная Львов Атака РФ на Львовщину: ГСЧС обследовала места попаданий

Атака РФ на Львовщину: ГСЧС обследовала места попаданий

Ua ru
13 сентября 2026 19:00
Удар РФ по Львовской области: ГСЧС сообщила о последствиях атаки
Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Львовской области

Во Львовской области спасатели и пиротехники ГСЧС обследовали территории, где после утренней российской атаки были зафиксированы попадания. Информации о погибших или пострадавших в результате удара не поступало, к ликвидации последствий были привлечены все соответствующие экстренные службы.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

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Спасатели обследовали места попаданий

Российские войска продолжают терроризировать гражданское население, в частности, утром 13 сентября была атакована Львовская область. Позже стало известно, что специалисты ГСЧС провели обследование территорий в местах, где зафиксировали последствия утренней вражеской атаки.

К работам привлекли спасателей и пиротехников. Они осматривали территории и занималисьликвидацией последствий обстрела.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о погибших или пострадавших пока не поступала. К проведению необходимых работ были привлечены все соответствующие экстренные службы.

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Новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что на Львовщине раскрыли схему уклонения от мобилизации. Злоумышленники искали клиентов и за 7–20 тысяч долларов предлагали услуги по незаконному оформлению необходимых оснований. Среди них — фиктивные диагнозы, подделка медицинских документов, установление инвалидности и другие способы получить освобождение от военной службы или отсрочку.

Новини.LIVE писали, что 7 сентября во Львовском районе произошло ДТП с участием автомобиля SsangYong и микроавтобуса Mercedes-Benz Vito. В результате столкновения пострадали оба водителя и три пассажирки, а водитель кроссовера, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан.

Львов ГСЧС ликвидация атака обстрел Львова
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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