Во Львовской области раскрыли схему уклонения от мобилизации за 20 тысяч долларов

Задержанные участники преступной организации. Фото: Офис Генерального прокурора

Во Львовской области задержали семерых участников преступной организации, которые, по данным следствия, за 7–20 тысяч долларов помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации, оформляя фиктивные диагнозы, инвалидность и поддельные медицинские документы. В отдельных случаях они организовывали незаконный выезд за границу.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

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Как работала схема уклонения от мобилизации

По данным следствия, преступная организация действовала во Львовской области как минимум с сентября 2025 года. В ее состав входили семеро местных жителей, которые имели влияние на представителей медицинских учреждений, воинских частей и территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Участники подбирали клиентов и за 7–20 тысяч долларов предлагали организовать нужный результат. В частности, речь шла о фиктивных диагнозах, поддельных медицинских документах, установлении инвалидности и других основаниях для освобождения от военной службы или получения отсрочки.

После получения денег организатор определял, какой результат необходимо обеспечить, и назначал клиенту персонального куратора. Он контролировал прохождение медицинских осмотров и военно-врачебной комиссии, госпитализацию, обследования, получение необходимых заключений и оформление инвалидности.

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В отдельных случаях участники схемы также обеспечивали незаконный выезд военнообязанных за пределы Украины.

В гараже обустроили офис

Для координации деятельности участники преступной организации обустроили офис в гараже в Яворовском районе. Там они контролировали ход дел, финансовые расчеты и дальнейшие действия в отношении клиентов.

В рамках расследования правоохранители зафиксировали передачу 18 тысяч долларов одному из участников схемы. Кроме того, во внутреннем учете организации обнаружили данные о более чем 60 людях, находившихся на разных этапах такого "сопровождения".

Правоохранители провели более 60 обысков в помещениях и автомобилях участников схемы и других лиц, причастных к оформлению документов.

В ходе обысков изъяли оружие, восемь автомобилей премиум-класса, черновые записи и наличные деньги в различных валютах на общую сумму более 5 миллионов гривен в эквиваленте.

Семерых участников задержали

Были задержаны семь человек. Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры им было сообщено о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, организации незаконной переправки лиц через государственную границу из корыстных побуждений, а также злоупотреблении влиянием.

По ходатайству стороны обвинения всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Также Новини.LIVE писали, что судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион перенесли на 14 сентября из-за неявки адвоката Вячеслава Зинченко. Дочь погибшей София Особа заявила, что считает такие действия защиты попыткой затянуть судебный процесс.