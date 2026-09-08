Во Львовской области раскрыли схему уклонения от мобилизации за 20 тысяч долларов

На Львовщине раскрыли схему уклонения на сумму 20 тысяч долларов
Во Львовской области задержали семерых участников преступной организации, которые, по данным следствия, за 7–20 тысяч долларов помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации, оформляя фиктивные диагнозы, инвалидность и поддельные медицинские документы. В отдельных случаях они организовывали незаконный выезд за границу.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Новини.LIVE.
Как работала схема уклонения от мобилизации
По данным следствия, преступная организация действовала во Львовской области как минимум с сентября 2025 года. В ее состав входили семеро местных жителей, которые имели влияние на представителей медицинских учреждений, воинских частей и территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Участники подбирали клиентов и за 7–20 тысяч долларов предлагали организовать нужный результат. В частности, речь шла о фиктивных диагнозах, поддельных медицинских документах, установлении инвалидности и других основаниях для освобождения от военной службы или получения отсрочки.
После получения денег организатор определял, какой результат необходимо обеспечить, и назначал клиенту персонального куратора. Он контролировал прохождение медицинских осмотров и военно-врачебной комиссии, госпитализацию, обследования, получение необходимых заключений и оформление инвалидности.
В отдельных случаях участники схемы также обеспечивали незаконный выезд военнообязанных за пределы Украины.
В гараже обустроили офис
Для координации деятельности участники преступной организации обустроили офис в гараже в Яворовском районе. Там они контролировали ход дел, финансовые расчеты и дальнейшие действия в отношении клиентов.
В рамках расследования правоохранители зафиксировали передачу 18 тысяч долларов одному из участников схемы. Кроме того, во внутреннем учете организации обнаружили данные о более чем 60 людях, находившихся на разных этапах такого "сопровождения".
Правоохранители провели более 60 обысков в помещениях и автомобилях участников схемы и других лиц, причастных к оформлению документов.
В ходе обысков изъяли оружие, восемь автомобилей премиум-класса, черновые записи и наличные деньги в различных валютах на общую сумму более 5 миллионов гривен в эквиваленте.
Семерых участников задержали
Были задержаны семь человек. Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры им было сообщено о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, организации незаконной переправки лиц через государственную границу из корыстных побуждений, а также злоупотреблении влиянием.
По ходатайству стороны обвинения всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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