На Львівщині викрили схему ухилення від мобілізації за 20 тисяч доларів

На Львівщині викрили схему ухилення за 20 тисяч доларів
На Львівщині затримали сімох учасників злочинної організації, які, за даними слідства, за 7–20 тисяч доларів допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації, оформлюючи фіктивні діагнози, інвалідність та неправдиві медичні документи. В окремих випадках вони організовували незаконний виїзд за кордон.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Новини.LIVE.
Як працювала схема ухилення від мобілізації
За даними слідства, злочинна організація діяла на Львівщині щонайменше з вересня 2025 року. До її складу входили семеро місцевих мешканців, які мали вплив на представників медичних закладів, військових частин та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Учасники підшукували клієнтів і за 7–20 тисяч доларів пропонували організувати необхідний результат. Зокрема, йшлося про фіктивні діагнози, підроблені медичні документи, встановлення інвалідності та інші підстави для звільнення з військової служби або отримання відстрочки.
Після отримання грошей організатор визначав, який результат необхідно забезпечити, та призначав клієнту персонального куратора. Він контролював проходження медичних оглядів і військово-лікарської комісії, госпіталізацію, обстеження, отримання необхідних висновків та оформлення інвалідності.
В окремих випадках учасники схеми також забезпечували незаконний виїзд військовозобов’язаних за межі України.
У гаражі облаштували офіс
Для координації діяльності учасники злочинної організації облаштували офіс у гаражі в Яворівському районі. Там вони контролювали перебіг справ, фінансові розрахунки та подальші дії щодо клієнтів.
У межах слідства правоохоронці задокументували передачу 18 тисяч доларів одному з учасників схеми. Крім того, у внутрішньому обліку організації виявили дані про понад 60 людей, які перебували на різних етапах такого "супроводу".
Правоохоронці провели понад 60 обшуків у помешканнях та автомобілях учасників схеми й інших осіб, причетних до оформлення документів.
Під час обшуків вилучили зброю, вісім автомобілів преміумкласу, чорнові записи та готівку в різних валютах на загальну суму понад 5 мільйонів гривень в еквіваленті.
Сімох учасників затримали
Сімох осіб затримали. За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури їм повідомили про підозру у створенні злочинної організації та участі в ній, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон із корисливих мотивів, а також зловживанні впливом.
За клопотанням сторони обвинувачення всім підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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