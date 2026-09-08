На Львівщині викрили схему ухилення від мобілізації за 20 тисяч доларів

Затримані учасники злочинної організації. Фото: Офіс Генерального прокурора

На Львівщині затримали сімох учасників злочинної організації, які, за даними слідства, за 7–20 тисяч доларів допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації, оформлюючи фіктивні діагнози, інвалідність та неправдиві медичні документи. В окремих випадках вони організовували незаконний виїзд за кордон.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Новини.LIVE.

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Як працювала схема ухилення від мобілізації

За даними слідства, злочинна організація діяла на Львівщині щонайменше з вересня 2025 року. До її складу входили семеро місцевих мешканців, які мали вплив на представників медичних закладів, військових частин та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Учасники підшукували клієнтів і за 7–20 тисяч доларів пропонували організувати необхідний результат. Зокрема, йшлося про фіктивні діагнози, підроблені медичні документи, встановлення інвалідності та інші підстави для звільнення з військової служби або отримання відстрочки.

Після отримання грошей організатор визначав, який результат необхідно забезпечити, та призначав клієнту персонального куратора. Він контролював проходження медичних оглядів і військово-лікарської комісії, госпіталізацію, обстеження, отримання необхідних висновків та оформлення інвалідності.

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В окремих випадках учасники схеми також забезпечували незаконний виїзд військовозобов’язаних за межі України.

У гаражі облаштували офіс

Для координації діяльності учасники злочинної організації облаштували офіс у гаражі в Яворівському районі. Там вони контролювали перебіг справ, фінансові розрахунки та подальші дії щодо клієнтів.

У межах слідства правоохоронці задокументували передачу 18 тисяч доларів одному з учасників схеми. Крім того, у внутрішньому обліку організації виявили дані про понад 60 людей, які перебували на різних етапах такого "супроводу".

Правоохоронці провели понад 60 обшуків у помешканнях та автомобілях учасників схеми й інших осіб, причетних до оформлення документів.

Під час обшуків вилучили зброю, вісім автомобілів преміумкласу, чорнові записи та готівку в різних валютах на загальну суму понад 5 мільйонів гривень в еквіваленті.

Сімох учасників затримали

Сімох осіб затримали. За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури їм повідомили про підозру у створенні злочинної організації та участі в ній, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон із корисливих мотивів, а також зловживанні впливом.

За клопотанням сторони обвинувачення всім підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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