Удар РФ по Львівщині: ДСНС повідомила про наслідки атаки

Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Львівщини

На Львівщині рятувальники та піротехніки ДСНС обстежили території, де після ранкової російської атаки зафіксували влучання. Інформації про загиблих або постраждалих унаслідок удару не надходило, до ліквідації наслідків залучили всі відповідні екстрені служби.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

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Рятувальники обстежили місця влучань

Російські війська продовжують здійснювати терор цивільного населення, зокрема, вранці 13 вересня була атакована Львівщина. Пізніше стало відомо, що фахівці ДСНС провели обстеження територій у місцях, де зафіксували наслідки ранкової ворожої атаки.

До робіт залучили рятувальників та піротехніків. Вони перевіряли території та працювали над ліквідацією наслідків обстрілу.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інформація про загиблих чи постраждалих наразі не надходила. До проведення необхідних робіт залучили всі відповідні екстрені служби.

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