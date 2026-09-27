У Шептицькому військовий у відпустці підірвав гранату під час конфлікту

Місце злочину у Шептицькому. Фото: Поліція Львівської області

У Шептицькому 26 вересня чоловік підірвав гранату під час конфлікту з перехожими. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримали четверо людей — троє жінок та чоловік. Усіх постраждалих госпіталізували, загрози їхньому життю немає. Поліція затримала підозрюваного.

Про це повідомили у поліції Львівської області, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про вибух у Шептицькому

Повідомлення про вибух на проспекті Тараса Шевченка надійшло на спецлінію 102. На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші служби поліції.

Внаслідок вибуху постраждали троє місцевих жительок віком 17, 18 та 56 років, а також 26-річний чоловік. Усі вони отримали осколкові поранення та були доставлені до лікарні.

Затриманий військовослужбовець. Фото: Поліція Львівської області

Правоохоронці встановили, що гранату під час конфлікту з перехожими підірвав 36-річний мешканець Шептицького району. Він є військовослужбовцем і на момент події перебував у відпустці.

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Що загрожує затриманому

За фактом вибуху слідчі за процесуального керівництва прокуратури відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Місце вибуху гранати. Фото: Поліція Львівської області

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Найближчим часом суд має обрати затриманому запобіжний захід.

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