У Львові викрили двох пособників РФ, які зареєстрували 14 Starlink

Затримання зловмисника. Фото: СБУ

У Львові контррозвідка СБУ затримала двох чоловіків, яких підозрюють у незаконній реєстрації 14 супутникових терміналів Starlink для російських збройних угруповань. Окупанти використовували ці системи для планування бойових операцій проти Сил оборони України на Донецькому, Херсонському та Запорізькому напрямках.

Про це повідомила Служба безпеки України, передає Новини.LIVE.

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Зловмисники обманом залучили 14 осіб

Служба безпеки України викрила ще одну схему завербування українців російськими спецслужбами для незаконної діяльності на користь держави-агресора. Одним із фігурантів є львівський студент, якого російські спецслужби завербували через Telegram-канали, де він шукав можливості для легкого заробітку.

Згодом до протиправної діяльності він залучив свого безробітного знайомого. Разом вони шукали людей, чиї персональні дані можна було використати для реєстрації терміналів Starlink.

"Для реалізації плану зловмисники обманом залучили 14 осіб та використали їхні паспортні дані для верифікації терміналів на користь рашистів. Після активації інтернет-пристроїв вони направляли відповідні реквізити російському куратору в обмін на гроші", — зазначили СБУ.

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Контррозвідники задокументували діяльність обох чоловіків та затримали їх за місцями проживання. Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, за допомогою яких вони координували свої дії з представниками РФ.

"Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, з яких вони координували свої дії з ворогом. Наразі Служба безпеки заблокувала всі незаконно зареєстровані системи Старлінк", — повідомляється в СБУ.

Чоловікам загрожує до 12 років ув’язнення

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі обидва фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин та можливих інших епізодів діяльності затриманих.

Затримання зловмисника. Фото: СБУ

Новини Львова

Новини.LIVE писали, що у Львові вартість дизельного пального на деяких АЗС уже перевищила позначку в 100 грн за літр. Подорожчання пального фіксують у різних регіонах України, що позначається і на цінах на львівських заправках.

Ми інформували, що українські митники вже зафіксували перші спроби незаконного ввезення нових смартфонів iPhone 18. Громадяни намагалися перетнути кордон на автомобілях без належного декларування техніки, обираючи для проходження контролю смугу спрощеного руху "зелений коридор".